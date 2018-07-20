Сердючка, "ВВ" и другие звезды: сколько будут стоить концерты на Сорочинской ярмарке

Концерты на Сорочинской ярмарке снова подорожали. Фото. tsn.ua

В этом году Сорочинская ярмарка на Полтавщине пройдет с 21 по 26 августа. Каждый день народных гуляний традиционно будет завершаться концертом.

Организаторы пригласили 6 групп и сольных исполнителей. Также выступят известные юмористы, сообщили на портале "Сорочинская ярмарка".

21 августа, в день открытия ярмарки, на сцене ожидают выступление гостей из Беларуси Сергея Михалка и группы "Ляпис 98". Стоимость билета - 150 гривен.

22 августа будет петь харьковская группа "Клей Угрюмому". Стоимость - 50 гривен.

23 августа можно послушать песни в исполнении украинской поп-рок группы "Барахта", тоже за 50 гривен.

24 августа, в День Независимости, посетит группа "Сказка". На концерт можно будет пойти за 50 гривен.

25 августа на сцене выступят полтавчане - группа "Mountain Breeze" и Верка Сердючка. Стоимость билета - 200 гривен.

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В воскресенье, 26 августа, гостей порадует победитель шоу "Х-Фактор" Александр Порядинський, юмористы "Студии" Квартал 95 "и группа" Вопли Видоплясовы "с Олегом Скрипкой. Стоимость концерта - 200 гривен.

В 2016 году концерты на Сорочинской ярмарке стали платными. Сначала цена билета была от 50 грн. Каждый год цена росла.