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воскресенье, 09 января 2022 05:30

Сегодня вспоминают святого, который умирая молился о своих убийцах

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Сегодня вспоминают святого, который умирая молился о своих убийцах
Святого Стефана забили камнями между 33 и 36 годом. Он стал первым мучеником за веру в Иисуса Христа. ФОТО: pravoslaviavolyni.org.ua

Сегодня христиане чтят Стефана Первомученика, который первым принял смерть за веру в Иисуса Христа.

Стефан родился в I году. Во взрослом возрасте начал проповедовать слово Божие. Вместе с шестью единоверцами был избран апостолами диаконом в Иерусалиме. В его обязанности входила также поддержка порядка и справедливости в городе.

Вместе с апостолами Стефан регулярно выступал перед людьми в Иерусалиме и рассказывал им о Господе. Он совершал большие чудеса и знамения среди народа, описывается Стефан в церковных книгах.

После одной из проповедей святой поспорил с представителями синагоги и был за это вызван в суд Синедриона – так тогда у евреев назывался главный орган политической, религиозной и юридической власти. По одной из версий, суд увидел в проповеди Стефана неуважение к закону и святыням, а некоторые его слова во время заседания были восприняты как богохульство.

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Неизвестно, вынес ли суд смертный приговор Стефану. Но после него он был забит камнями. Существует вероятность, что это сделала разъяренная толпа, которая не захотела ждать завершения суда.

В церковных книгах упоминается, что во время побивания камнями Стефан молился Иисусу Христу и просил прощения для своих убийц.

Стефан Первомученик умер между 33 и 36 годом. Точная дата смерти неизвестна.

Вчера христиане отмечали Собор Пресвятой Богородицы. Вспоминали саму Деву Марию и святых, входивших в ее род. Это древний праздник, который официально начал отмечаться после 681 года. Решение о его введении было принято на Вселенском Соборе в Константинополе – ныне Стамбул.

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