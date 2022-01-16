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понедельник, 17 января 2022 05:31

Сегодня вспоминают 70 апостолов. Их лично выбирал Иисус Христос

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Сегодня вспоминают 70 апостолов. Их лично выбирал Иисус Христос
Сегодня христиане вспоминают 70 апостолов, проповедовавших слово Божие. ФОТО: foma.in.ua

Сегодня христиане отмечают день чествования Собора 70 святых апостолов. Их при земной жизни лично избрал Иисус Христос, чтобы проповедовали его слово.

70 отобранных апостолов равноправны с 12 апостолами, которые были приближены к Сыну Божьему и сопровождали его, говорят в церкви.

Избрание 70 апостолов происходило в Иерусалиме в последний год земной жизни Иисуса Христа. Они получили наставления от Господа.

"И послал их по двое перед Себя в каждый город и место, куда Сам должен идти", - говорится в Евангелии от Луки.

Многие из 70 апостолов в дальнейшем были арестованы за проповедование христианства и казнены. Считается, что именно они первыми заявляли о необходимости чествования Святой Троицы.

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Также сегодня православные вспоминают преподобного Феоктиста Кукумского и Зосима Киликийского.

Святой Феоктист прославился тем, что построил на Сицилии монастырь, где был игуменом. Скончался в 800 году. Зосим Киликийский жил во времена Римской империи. Известен тем, что много времени проводил в молитве в пустыне. В народе его часто путают с Зосимом Соловецким, являющимся одним из основателей Соловецкого монастыря.

Вчера церковь вспоминала святого мученика Гордия, жившего в III в. Он был сотником в армии Римской империи. Когда уверовал в Иисуса Христа, он уволился из войска и поселился в пустыне, где постоянно молился и постился.

Гордия казнили в городе Кесария после того, как он туда пришел и публично провозгласил себя христианином, и отказался признавать языческих богов.

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