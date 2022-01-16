Сегодня вспоминают 70 апостолов. Их лично выбирал Иисус Христос

Сегодня христиане отмечают день чествования Собора 70 святых апостолов. Их при земной жизни лично избрал Иисус Христос, чтобы проповедовали его слово.
70 отобранных апостолов равноправны с 12 апостолами, которые были приближены к Сыну Божьему и сопровождали его, говорят в церкви.
Избрание 70 апостолов происходило в Иерусалиме в последний год земной жизни Иисуса Христа. Они получили наставления от Господа.
"И послал их по двое перед Себя в каждый город и место, куда Сам должен идти", - говорится в Евангелии от Луки.
Многие из 70 апостолов в дальнейшем были арестованы за проповедование христианства и казнены. Считается, что именно они первыми заявляли о необходимости чествования Святой Троицы.
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Также сегодня православные вспоминают преподобного Феоктиста Кукумского и Зосима Киликийского.
Святой Феоктист прославился тем, что построил на Сицилии монастырь, где был игуменом. Скончался в 800 году. Зосим Киликийский жил во времена Римской империи. Известен тем, что много времени проводил в молитве в пустыне. В народе его часто путают с Зосимом Соловецким, являющимся одним из основателей Соловецкого монастыря.
Вчера церковь вспоминала святого мученика Гордия, жившего в III в. Он был сотником в армии Римской империи. Когда уверовал в Иисуса Христа, он уволился из войска и поселился в пустыне, где постоянно молился и постился.
Гордия казнили в городе Кесария после того, как он туда пришел и публично провозгласил себя христианином, и отказался признавать языческих богов.
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