Сегодня молятся женщине, которую не "взял" огонь

Святую Татиану убили за отказ отречься от христианства. ФОТО: daytoday.com.ua

Сегодня христиане вспоминают великомученицу Татиану Римскую, родившуюся в Риме в конце II в.

Родители Татианы были богатыми. Ее папа тайно исповедовал христианство и воспитывал в этой вере и дочь. Поэтому, когда будущая святая повзрослела, она решила сохранять девственность и всю жизнь посвятить служению Богу. Стала помогать бедным и больным, посещала людей в тюрьмах. За это ее назначили диаконессой римской Церкви.

Впоследствии про веру Татианы узнал римский градоначальник Ульмиян. Ему очень понравилась красивая девушка. Поэтому он стал уговаривать ее отказаться от христианства, за которое в те времена могли убить. Однако получил отказ. После этого приказал подвергнуть Татиану пыткам – ее начали избивать и резать, выкололи глаза. Но вместо крови из ее ран текло молоко, а воздух наполнялся благовониями, согласно церковным преданиям.

Татиану мучили два дня. А на третий язычники опять стали требовать, чтобы она поклонилась идолам. Вместо этого святая помолилась. Раздался гром, а молния испепелила всех жрецов и идолов, говорится в религиозных книгах.

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Святую снова продолжили истязать и даже бросили в клетку к голодным львам. Но животные только мирно легли возле нее. Не навредил Татиане и костер, в который ее бросили. В конце концов мучители решили отрубить девушке голову. Великомученица скончалась ориентировочно в 225 году.

Вчера христиане вспоминали святого Феодосия Великого. Он прославился благочестивой жизнью. Постоянно молился и постился. Основал в палестинской пустыне обитель, которая сейчас называется Лаврой Феодосия Великого. Святой умер после продолжительной болезни в 105 лет.