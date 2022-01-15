Сегодня молятся святому, который без тени сомнения принял страшную смерть за веру

Мученика Гордия убили за отказ принять язычество. ФОТО: fotoload.ru

Сегодня христиане вспоминают святого мученика Гордия, жившего в III в. Был родом из города Кесария. В настоящее время это территория Турции, но в те времена эта земля контролировалась Римской империей.

Гордий служил сотником в римском войске, но познакомившись с христианским учением, решил посвятить свою жизнь Богу. Святой освободился из армии и поселился в пустыне, где ревностно молился и постился.

В это время император Ликиний провозгласил кампанию по преследованию христиан. Гордий услышал об этом и пришел в родной город, когда там шел праздник в честь языческого бога войны Марса. Святой заявил, что презирает идолов и провозгласил себя христианином. За это он был мгновенно арестован.

Гордия мучили и подвергали страшным пыткам. Требовали, чтобы он отказался от Иисуса Христа и принял язычество. Когда жестокость не принесла результата – идолопоклонники начали обещать святому много наград и денег. В частности, такое предложение мученику сделал тогдашний градоначальник Кесарии.

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"Ты не можешь мне дать ничего лучше Царства небесного", – сказал Гордей.

После такого отказа кесарийские власти приказали казнить святого. Мученик не спорил с этим решением. Помолился Богу и опустил голову перед мечом, которым и был убит.

Вчера церковь чествовала епископа Сильвестра I, который был Папой Римским. Во времена его правления в Риме построили первобытный храм святого Петра и две церкви – Святого Креста и Святого Лаврентия. Есть легенда, что именно святой Сильвестр обратил в христианство римского императора Константина.