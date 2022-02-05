Сегодня молятся святой, которая сбежала от родителей в 17 лет

Ксения Миласская прожила благочестивую жизнь и умерла в 450 году. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане чествуют Ксению Миласскую, а также мученика Вавилу Сицилийского и его учеников Тимофея и Агапия.

Ксения Миласская родилась в богатой семье во времена Римской империи. При рождении получила имя Евсевия. Когда ей исполнилось 17 лет – родители начали настаивать, чтобы вышла замуж за избранного ими мужа. Будущая святая отказалась и вместе с двумя служанками скрылась на острове Кос, который находится на полуострове Малая Азия. Там она приняла христианство и сменила имя на Ксению.

Впоследствии Ксения перебралась в город Милас – сейчас это территория Турции. Там за свой счет возвела церковь, а позже стала монахиней. Через несколько лет городской епископ Павел назначил ее диаконесой.

Умерла Ксения в Миласе в 450 году.

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Святой Вавила Сицилийский жил в ІІІ ст на горе возле Рима, где постоянно молился и соблюдал пост вместе со своими учениками – Агапием и Тимофеем.

Когда в Риме начались гонения на христиан, все трое переселились на остров Сицилия, где продолжили служить Богу и проповедовать. Это не понравилось местному правителю, приказавшему казнить Вавилу и его учеников.

Вчера церковь вспоминала святых мучеников, епископа Климентия Анкирского и Агафангела. Обоих казнили в 312 году за то, что отказались отречься от христианской веры. Святым отрубили головы.