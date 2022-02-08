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Сегодня молятся одному из самых известных богословов в истории

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Сегодня молятся одному из самых известных богословов в истории
Иоанн Златоуст был активным поборником слишком пышного образа жизни. ФОТО: wikimedia.org

9 февраля церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Иоанна Златоустого. Это один из самых известных христианских богословов.

Иоанн родился в 347 году в древнем городе Антиохия – ныне это территория Турции. Воспитывался матерью Анфусой, потому что отец его умер вскоре после рождения сына.
В юном возрасте будущий богослов уже хорошо знал Священное Писание, учился у известных философов и преподавателей ораторского искусства. В 367-м Иоанна крестил святитель Мелетий Антиохский. Еще через несколько лет Златоуст стал чтецом в храме.

С 372 года Иоанн учился в богословской школе. Он тяжело пережил смерть матери, которая произошла в тот период. Поэтому решил принять монашество, чтобы полностью отойти от мирской жизни и посвятить себя служению Богу. Иоанн начинает активно писать широко расходящиеся религиозные труды.

26 февраля 398-го Златоуст был рукоположен патриархом Александрийским Феофилом в сан архиепископа Константинопольского. Служение Иоанн начал с нетипичных решений – приказал вынести из своих покоев все элементы роскоши: ковры, драгоценную мебель и т.д. Также стал в проповедях осуждать богатых жителей города, которые вели слишком пышный образ жизни. Особенно критиковал придворных женщин. Доставалось даже императрице Византийской империи Элии Евдоксии. Последняя добилась, чтобы епископы организовали Собор и лишили Златоустого сана патриарха. Однако против этого решения восстал народ. Поэтому императрица была вынуждена организовывать новый Собор и отменять решения предыдущего.

Через некоторое время против Иоанна Златоустого выступили часть епископов, которые потребовали, чтобы патриарх был смещен. Иоанна поместили под домашний арест, но он его нарушил. Поэтому в 404 году был выслан из города.

Умер богослов в 407 году. Последние его слова ныне известны среди христиан всего мира.

"Слава Богу за все!", – сказал преподобный и умер возле города Токат, ныне Турция.

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В 438 году мощи святого были перенесены в Рим.

Вчера христиане вспоминали преподобного Феодора Студита, который, несмотря на прекрасное образование и карьерные перспективы, избрал путь проповедника. Всю свою жизнь выступал против иконоборцев, за что неоднократно был арестован.

Святой умер в 826 году.

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