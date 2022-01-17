Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать

Кутя – главное блюдо, которое сегодня должно быть вечером на столах украинцев. ФОТО: klopotenko.com

Сегодня у христиан Подвечерье Богоявления или Крещенский святвечер. Отмечается ежегодно накануне Крещения.

В этот день верующие, по аналогии с последним вечером перед Рождеством, пытаются соблюдать строгий пост до первой звезды – не употреблять пищу, а пить только воду. Вечером же принято семьей садиться за стол. На нем должны стоять только постные блюда – вареники, капуста, рыба и т.д. Кутья – основная из них. Ее среди украинцев принято называть "голодной", потому что заправляется только узваром, иногда – маком и медом.

18 января в храмах после литургии начинают освящать воду. Ее будут святить и в течение 19 числа. В народе эти два дня называют "великим водоосвящением".

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Вчера христиане вспоминали 70 апостолов. Их при земной жизни избрал Иисус Христос, чтобы проповедовали его слово в разных городах и странах. Многие из этих апостолов в дальнейшем были казнены или заключены в тюрьмы язычниками.