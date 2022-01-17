Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 702
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2610
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 270
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1386
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4653
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3087
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3303
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 558
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1179
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
28 Просмотров: 2637
Фото
Все фото
3
4
10
5
6
В Хмельницком льдом &quot;написали&quot; &quot;Слава Украине&quot;
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
&quot;Все, что мы едим – картофель, яйца и чай&quot;: как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Видео
Все видео
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4851
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 927
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 333
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 05:30

Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать

  Комментировать
Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать
Кутя – главное блюдо, которое сегодня должно быть вечером на столах украинцев. ФОТО: klopotenko.com

Сегодня у христиан Подвечерье Богоявления или Крещенский святвечер. Отмечается ежегодно накануне Крещения.

В этот день верующие, по аналогии с последним вечером перед Рождеством, пытаются соблюдать строгий пост до первой звезды – не употреблять пищу, а пить только воду. Вечером же принято семьей садиться за стол. На нем должны стоять только постные блюда – вареники, капуста, рыба и т.д. Кутья – основная из них. Ее среди украинцев принято называть "голодной", потому что заправляется только узваром, иногда – маком и медом.

18 января в храмах после литургии начинают освящать воду. Ее будут святить и в течение 19 числа. В народе эти два дня называют "великим водоосвящением".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая примета укажет на приход сильных морозов и как сегодня уберечься от нечисти

Вчера христиане вспоминали 70 апостолов. Их при земной жизни избрал Иисус Христос, чтобы проповедовали его слово в разных городах и странах. Многие из этих апостолов в дальнейшем были казнены или заключены в тюрьмы язычниками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 1 Просмотров: 27469
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 1 Просмотров: 24246
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг 1 Просмотров: 15183
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 11520
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду 1 Просмотров: 10098
Регионы
18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин
18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин Просмотров: 72
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
3
 Просмотров: 54
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
 Просмотров: 1017
В области рекордное количество детей слегло с коронавирусом
В области рекордное количество детей слегло с коронавирусом Просмотров: 891
Дело 16-летнего Харьковского "пошло" к другой судье, но она заболела
Дело 16-летнего Харьковского "пошло" к другой судье, но она заболела Просмотров: 387
Больше всего комментируют
28
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 132
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть