Сегодня день ангела у владельцев популярных и редких имен

В день ангела нужно посетить церковь и помолиться святым, в честь которых вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Артем, Денис, Панас, Остап, Зосим, Александр, Ростислав.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Александр – одно из популярнейших имен в Украине. Пришло к нам из Греции и в переводе означает "обороняющий" людей. Александры всегда активны, мечтательны и настойчивы. Умеют быть настоящими друзьями. Часто мужчины с этим именем успешны в предпринимательской деятельности. Очень упрямы, не переносят ложь и несправедливость. В любви часто неразборчивы – могут влюбляться в женщин и очень быстро в них разочаровываться. Однако очень хорошие родители;

Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос. Эти мужчины - способные и усидчивые. Они легко переживают все жизненные трудности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь – ожесточенный коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе жены руководствуется корыстными мотивами;

Панас, Опанас – это украинские формы имени Афанасий. Мужчины, которых так зовут, неконфликтны и добры. Приятны в общении, но очень скромны. Эта черта характера создает им определенные проблемы в процессе строительства карьеры – по служебной лестнице они продвигаются очень медленно. Женщинам с ними комфортно, потому что Панасы не навязчивы и никогда не будут заставлять избранницу делать то, чего она не хочет;

Артем – мужчины с этим именем – объективные и честные. Всегда говорят правду. Трудолюбивые, но не карьеристы. Могут добиваться успехов в журналистике, медицине, строительном деле. У Артемов всегда много поклонниц. Женщин эти мужчины притягивают естественным шармом. В браке Артемы становятся примерными хозяевами и семьянинами;

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Ростислав – владельцы этого имени являются пылкими сторонниками справедливости. С юности готовы защищать более слабых. Это активные мужчины с отличным интеллектом. Во взрослом возрасте часто совершенно бесплатно помогают другим людям. Могут заниматься волонтерской деятельностью. Ростиславы часто женятся поздно. Для них важно иметь возле себя женщину, на которую всегда можно положиться;

Остап – мужчины с этим именем отличаются упорством и умением добиваться поставленных перед собой целей. Благодаря этому зачастую строят блестящие карьеры. Остапы неразговорчивы в компаниях, но если берут слово, то поражают своим красноречием и тонким юмором. Для брака они выбирают обычно спокойных и преданных женщин. Работают над отношениями, чтобы они становились все крепче;

Зосим – это имя греческого происхождения. Достаточно редко встречается в Украине. Зосимы – это мужчины, которые любят быть независимыми. Обожают путешествия и приключения. В компаниях часто любят философствовать. Это аккуратные мужчины, совсем не умеющие хранить чужие тайны.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Гордий, Павел, Жанна. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.