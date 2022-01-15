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воскресенье, 16 января 2022 03:00

Сегодня день ангела у владельцев красивых имен

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Сегодня день ангела у владельцев красивых имен
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Гордий, Павел, Жанна.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Гордий, Гордей – мужчины с этим именем обычно горды, энергичны, настойчивы, честны и целеустремлены. В то же время, они очень ценят дружбу. Обладают развитым воображением и в коллективах всегда стремятся к лидерству. Гордия нередко достигают карьерных высот и становятся материально обеспеченными людьми. На руководящих должностях отличаются честностью и порядочностью по отношению к подчиненным. У Гордиев много поклонниц. Но эти мужчины редко тратят себя на короткие романы. Ищут настоящую любовь;

Жанна – владелицы этого имени страстны и эмоциональны. Очень активны еще с раннего детства. Благодаря своей внутренней энергии и настойчивости Жанны нередко преуспевают в спорте, искусстве, бизнесе. Из этих женщин выходят хорошие жены и хозяйки. И прекрасные матери;

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Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Поэтому подбирают себе женщин с похожими взглядами.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Сергей, Юлия, Ульяна и Петр. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.

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