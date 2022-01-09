Сегодня день ангела у мужчин с непростыми характерами

День ангела – это день, когда стоит поблагодарить Бога за жизнь, говорят в церкви. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Петр, Симон, Игнатий, Агафья.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Агафья – женщины с этим именем в детстве растут спокойными, отзывчивыми и послушными. Они любят людей и стараются помогать окружающим всем, чем могут. Экономные, чистоплотные и бескорыстные – эти слова лучше всего подходят для описания характера Агафий. Эти женщины часто умеют создавать крепкие семьи. Однако редко живут в роскоши. Для них социальный статус и финансовое благополучие стоят не на первом плане;

Петр – это мужчины, которые на всех работах всегда стараются становиться лидерами. Очень тщательно относятся к своей профессиональной подготовке. Склонны к анализу и систематизации полученных знаний. Часто становятся следователями, математиками или инженерами. К будущей жене предъявляют одно требование – быть верной. На остальные качества избранницы могут невзирать;

Симон – это имя древнееврейского происхождения. Его владельцы обычно спокойные и уравновешенные мужчины. Имеют постоянную тягу к самообразованию и саморазвитию. Симонов уважают на работе из-за высокой работоспособности. Они способны делать успешную карьеру практически в любой сфере. Популярны среди женщин. В молодости могут заводить многие краткосрочные романы. Но после женитьбы становятся верными мужчинами;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сегодня нельзя брать в руки ножи и какая примета намекнет на приход тепла

Игнатий или Игнат – владельцы этого имени носят взрывной характер. Это страстные, но непостоянные мужчины. Могут часто менять женщин. Более благоразумными Игнаты становятся только в зрелом возрасте. Тогда часто и заводят долговременные отношения, заканчивающиеся браком. У Игнатов отличная интуиция. Это позволяет им часто добиваться успехов в бизнесе.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Степан, Федор, Иаков, Иосиф, Давид. Gazeta.ua готовила материал, в котором мы рассказывали о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.