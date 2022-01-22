Сегодня день ангела исключительно у мужчин

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Анатолий, Григорий, Макар, Марко.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Анатолий – в переводе с греческого языка означает "восток". Эти мужчины бывают запертыми и застенчивыми. В жизни – романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойны и дружелюбны. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и вызывать сложности близким. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин;

Григорий - происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом;

Макар - в переводе с древнегреческого имени означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, однако из-за них часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, когда придет потепление

Марк, Марко – мужчины с этим именем обычно начитаны и хорошо эрудированы. Они коммуникабельны и приятны в общении. В то же время для Марков важно признание и внимание от окружающих. Это хорошие друзья, которые всегда придут на помощь. В молодости Марко часто заводит романы, но если влюбится – будет верен только избраннице.

Вчера день ангела отмечали люди с именем Петр и Павел. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах их владельцев.