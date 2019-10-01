"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью

Фото: naparise.com

В Виннице на Европейской площади состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар. Активисты установили 86 больших капканов. Именно столько украинских политзаключенных сейчас находятся в тюрьмах России и Крыма, говорят организаторы. Цель акции – привлечь внимание жителей и морально поддержать узников Кремля.

"Капканы закрыты – это означает, что они уже поймали свою "добычу". На каждом – бирка "Сделано в Кремле". На информационном стенде можно увидеть имена узников. Можно написать им письмо, подписать открытку и волонтеры передадут их родственникам и адвокатам, которые затем смогут передать эти письма политзаключенным",- рассказывает активистка Анастасия Нагирняк - пишет На Париже.

Автор: naparise.com В Виннице состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар

Винница - девятый город, где проходит акция. В каждом городе люди пишут примерно сотню писем. При этом особые правила, чтобы письмо пропустила цензура: писать нужно исключительно на русском и избегать таких "экстремистских" по российским меркам высказываний, как например, "Слава Украине!".

Автор: naparise.com В Виннице состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар

"Если сегодня люди не успевают присоединиться к акции, можно писать политзаключенным самостоятельно: мы раздаем газеты, где есть инструкции о том, как писать письма и куда их отправлять", - отметила Нагирняк.

С уже бывшим узником Кремля, Ильми Умеровым, и родственниками нынешних пленников жители города могут пообщаться на Европейской площади. Многие подходят к бывшему вице-премьеру правительства АРК, вице-спикеру тамошнего парламента Ильми Умерову. На момент аннексии Крыма он был председателем Бахчисарайской РГА.

"Я был единственным чиновником, который выступил против оккупации Крыма. Когда началась военная экспансия, я сделал заявление о том, что нельзя принимать участие в незаконном референдуме, через местные референдумы не решаются вопросы статуса территорий, и о том, что действия РФ – незаконные", - рассказывает Ильми Умеров.

За это оккупационная власть сразу же возбудила против Ильми Умерова уголовное дело и посадила заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Хотя прокурор просил условный срок, судья дал Умерову два года реального тюремного срока. Освободили активиста по настоянию президента Турции Р. Эрдогана. О чем то договорился с Путиным, Ильми Умеров до сих пор не знает. Отпустили тогда их вместе с Ахтемом Чейгозом. Никаких просьб о помиловании, говорит Ильми Умеров, он не писал. И не написал бы, если бы ему даже предлагали.

Автор: naparise.com В Виннице состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар

Организаторы и партнеры акции "Узники Кремля" в Виннице: правозащитные организации (Центр прав человека ZMINA, Крымская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Крым-SOS), кампания #SaveOlegSentsov, Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Автор: naparise.com В Виннице состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар

Продлится акция на Европейской площади до вечера. В 18 часов в HUB Город содержаний (вул. Пушкина, 11) состоится показ фильма "Жить, чтобы вернуться". Это шесть небольших историй, которые рассказывают о национальном движении крымских татар в их борьбе за возвращение в Крым после депортации 1944 года. После показа фильма зрителей ждет дискуссия о нынешней ситуации в Крыму и политически мотивированные преследования, а также поддержку и солидарность, которых требуют "узники Кремля".

Автор: naparise.com В Виннице состоялась правозащитная акция в поддержку заключенных в России и на территории оккупированного Крыма украинцев и крымских татар





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