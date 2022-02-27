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Спецтема: Напад Росії на Україну

Сдал город врагу – на мэра Купянска открыли дело за госизмену

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Сдал город врагу – на мэра Купянска открыли дело за госизмену
Городской голова Купянска Геннадий Мацегора публично заявил о якобы подконтрольности города вражеским войскам России. Фото: "Эспрессо"

Окружная прокуратура Харьковской области открыла дело за госпредательство в отношении городского головы Купянская Геннадия Мацегора, сдавшего город российским оккупантам. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской областной госадминистрации.

"Сегодня в соцсетях появилось видео, где городской голова Купянска Геннадий Мацегора публично заявил о якобы подконтрольности города вражеским войскам России. В то время, когда наши бойцы Вооруженных сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской общины Харьковщины шел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть непоправимыми. Сегодня Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УКУ "Государственная измена" в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры. Для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в УСБУ в Харьковской области", - заявил Синегуб.

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Также добавил, что украинские дети уйдут только в украинские школы.

"Мы не отдадим российскому врагу ни одного общества Харьковщины", - подчеркнул глава ОГА.

В Харьковской области городской голова Купянска Геннадий Мацегора 26 февраля сдал город российскому агрессору. На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".

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