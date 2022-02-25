Счастье уничтожено на 80 процентов – глава ОГА

Город Счастье в Луганской области уничтожен на 80%. Обстрелы там не утихают.
Утром часть жителей смогли эвакуироваться собственным ходом, написал на своей странице в фейсбуке глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
"Обстрелянные из град школьные автобусы для эвакуации жителей. Пострадал водитель
Завтра снова попробуем организовать эвакуацию", - заявил Гайдай.
Также в Старобельске сегодня в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и инфраструктура. Один человек погиб, по данным главы ОГА.
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В Украину прибыли колонны с военной помощью от Польши. Мы поддерживаем украинцев и решительно выступаем против российской агрессии, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
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