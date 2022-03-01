Санкции в действии: обанкротился оператор "Северного потока-2"

Компания Nord Stream не выдержала наложенные на нее санкции. ФОТО: ukrinform.ua

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream объявила о банкротстве.

Весь штат компании распущен – уволено более 140 сотрудников, рассказал компании RTS руководитель федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен.

Nord Stream не выдержала санкции, которые были введены против швейцарской компании США 23 февраля – после того, как президент РФ Владимир Путин признал террористические ДНР и ЛНР.

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Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.