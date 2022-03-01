"Самые горячие три направления" - Арестович сказал, где идут самые трудные бои с оккупантами

Наші військові ведуть найбільші бої з окупантами у Херсоні, біля Харкова та Києва. ФОТО: Валерій ШМАКОВ

Самые большие бои с оккупантами в Украине сейчас продолжаются на трех направлениях.

В северо-западных окрестностях Киева ВСУ и терроборона блокируют проход вражеской техники в столицу, в Харькове продолжаются артиллерийские обстрелы, а в Херсоне идут уличные бои, рассказал в эфире телемарафона украинских телеканалов внештатный советник глава Офиса президента Алексей Арестович.

"По Житомирской трассе, в 20-30 километрах от Киева, скопление врага. По нему работает артиллерия, чтобы не повадно было скапливаться. Вторая горячая точка – Харьков, где идут артиллерийские обстрелы и работает авиация противника. Наша армия дает отпор. В Херсоне – уличные бои. Не было горячих сообщений из Мариуполя", - заявил Арестович.

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Российский десант даже потенциально не может высадиться в районе Одессы из-за шторма на Черном море, добавил советник.

"Что касается армии Беларуси, то пока на официальном уровне видим только подготовку. Достоверных сведений, что они пересекли границу и участвуют в боях против Украины, пока нет", - сказал советник главы ОП.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.