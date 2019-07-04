Самоубийца написал предсмертную записку на песке

На берегу Десны возле села Выползов Козелецкого района Черниговщины нашли лодку, телефон и личные вещи пропавшего накануне местного жителя.
Впоследствии тело мужчины достали из реки в нескольких километрах от этого места. По предварительным данным, он покончил с собой.
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На берегу реки на песке он написал слово "извини". Родным погибший неоднократно говорил, что пойдет топиться, сообщает "Высокий Вал" со ссылкой на источники в полиции.
Накануне трагедии мужчина сказал, что идет на рыбалку. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи.
В Киеве мужчина прыгнул с моста Метро, что на реке Днепр. Вероятно, хотел совершить самоубийство. Прохожие вызвали спасателей. Поиски самоубийцы продолжались 2 часа. В конце концов, его тело выловили из реки. При себе погибший документов не имел.
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