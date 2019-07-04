Самоубийца написал предсмертную записку на песке

На Черниговщине мужчина покончил с собой, утопившись в реке. Фото - ДСНС

На берегу Десны возле села Выползов Козелецкого района Черниговщины нашли лодку, телефон и личные вещи пропавшего накануне местного жителя.

Впоследствии тело мужчины достали из реки в нескольких километрах от этого места. По предварительным данным, он покончил с собой.

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На берегу реки на песке он написал слово "извини". Родным погибший неоднократно говорил, что пойдет топиться, сообщает "Высокий Вал" со ссылкой на источники в полиции.

Накануне трагедии мужчина сказал, что идет на рыбалку. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи.

В Киеве мужчина прыгнул с моста Метро, ​​что на реке Днепр. Вероятно, хотел совершить самоубийство. Прохожие вызвали спасателей. Поиски самоубийцы продолжались 2 часа. В конце концов, его тело выловили из реки. При себе погибший документов не имел.