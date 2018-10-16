С диагнозом корь в больницу попали более 40 школьников

На Ивано-Франковщине из-за вспышки кори на карантин закрывают школы. Фото: wz.lviv.ua

В Ивано-Франковской области из-за вспышки кори на карантин закрыли сразу 3 школы.

Из-за опасной болезни в больницу госпитализировали более 40 школьников. С подозрением на корь к врачам обратились более 3 тыс. жителей Прикарпатья, но вирус подтвердили лишь в 213 человек, сообщает "Сегодня".

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Больше всего случаев заражения корью зафиксировали в селе Петранка Рожнятовского района. Также вспышки заболевания зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Закарпатской областях.

С начала года этой болезнью заболели более 30 тыс. украинцев, 13 человек умерли.

Детям без прививки нельзя посещать учебные заведения. Если вакцинация ученикам противопоказана,должны принести соответствующую справку. С таким распоряжением к областных администраций обратились Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки.