Роженица утопила младенца в помойном ведре - подробности трагедии

На Полтавщине молодая женщина ночью родила ребенка, бросила ее в помойном ведре и легла спать. Утром вызвала фельдшера и сказала, что ребенок родился мертвым.

Впоследствии выяснилось, что это неправда, выяснили в программе "Говорит Украина".

В ночь на 21 декабря 20-летняя Алина Микитенко, которая проживает с родителями в одном из сел Гадяцкого района, родила ребенка. Как рассказала ее подруга Светлана, роды произошли внезапно. Мол, женщина встала произвести физиологическую потребность над помойным ведром, и дитя внезапно выпало. Поскольку в доме "удобства" находятся на улице, в ночное время для этих целей в семье используют ведро.

Фото: скрин с видео

После этого роженица вроде легла спать. Утром вызвала фельдшера, которой сообщила, что ребенок родился мертвым, и заявила, что пуповину не перерезала. Однако, медик, прибывшая на вызов, обнаружила, что пуповина была перерезана. А ребенок родился живым и захлебнулся нечистотами в ведре. То же установили и результаты судебно-медицинской экспертизы.

Одна из версий трагедии, которую выражают в деревне, младенца могла убить мать роженицы. Однако, свидетели утверждают: будущие дедушка с бабушкой ждали внучку. Даже приобрели детскую коляску. В тот вечер женщина чувствовала схватки.

"Она около 11 вечера подошла и сказала, что у нее болит живот. Я предлагала вызвать помощь - она ​​отказалась. Я к ней приходила несколько раз. В 2 часа ночи зашла, а она сидит плачет. Сказала мне, что уже поздно. Спросила, где ребенок. А она говорит: "В ведре на кухне". Я вышла, ребенок там лежал без признаков жизни", - сквозь слезы рассказала мать роженицы.

Сама Алина объяснила, что таким образом живот у нее болел на протяжении всей беременности, поэтому она не поняла, что начались роды.

"У меня так схватил живот, что я не могла двигаться. Долго просидела на ведре, даже с места не могла встать. Когда смогла, посмотрела в ведро, а ребенок был без признаков жизни", - говорит роженица.

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В селе категорически возмущены поступком Алины. Женщина получает угрозы от односельчан, один из подстрекателей - Руслан, брат вероятного отца ребенка. Он открыто призывал людей к грубой физической расправы над женщиной.

Некоторые оправдывает женщину: мол, она совершила это бессознательно или через тяжелые обстоятельства. С Виктором, отцом ребенка, Алина встречалась 3 недели. Когда сообщила, что беременна, он вроде отказался и заявил, что ребенок не его.

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"Все могло произойти на фоне депрессии. Или она это сделала умышленно. Или ее кто-то заставил. Зная ее финансовое недостаточное положение. У нее нет отца ребенка. Он есть, но не вместе с ней. Думаю, на этом фоне она могла совершить этот поступок", - считает одноклассник Алины - Станислав.

Репродуктолог Сергей Бакшеев показал, как при родах располагается плод, и доказал, что физиологическое невозможно случайно родить ребенка в ведро. Под давлением экспертов и результатов полиграфа, на который согласилась добровольно, Алина призналась, что ребенок родился живым, ведь слышала детский крик. На полиграфе женщина рассказала, что ребенок не сразу выпал в ведро. Но каким образом туда попал - не знает.

Женщина утверждает, что ребенка не планировала убивать. Показывая детскую одежду, доказывает: на рождение дочери ждали.

По мнению психолога, роженица могла пережить стресс и быть подсознательно неготовой стать матерью.

По мнению полиграфолога Игоря Ищука, который проверял Алину на "детекторе лжи", женщина совершила преступление сознательно. Однако, окончательную точку в этом деле поставит следствие.

Проверку проводят по статье, предусматривающей умышленное убийство новорожденного ребенка во время родов или сразу после них.

"Следователи внесли сведения в реестр досудебных расследований. Сразу допросили всех свидетелей, провели следственные эксперименты, привлекли судебно-медицинского эксперта. По результатам экспертизы получим ответ, остаемся ли мы на той же квалификации, или будем рассматривать вопрос как убийство по неосторожности. Однозначно, виновна мать. Вопрос только в умысле или в форме неосторожности", - объяснил начальник Гадячского районного отдела полиции ГУ ЧП в Полтавской области Петр Токарь.

В селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области женщина сообщила, что родила мертвого ребенка. Роды проходили прямо на ферме, где работала роженица.

Как сообщили правоохранители, женщина находится в больнице. Обстоятельства дела устанавливаются.