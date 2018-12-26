Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу

Сегодня во Львове после взрыва возобновит работу рождественская ярмарка.
Об этом сообщает Львовский горсовет после обследований комиссиями домиков на ярмарках на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины.
Владельцев торговых точек обязали ежедневно проверять их перед началом работы на возможные нарушения и соблюдать санитарные и пожарных требования.
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22 декабря в центре Львова произошел пожар. В домике, где торговали жареным мясом, сдетонировал газовый баллон. Пострадали четыре человека. Трое из них до сих пор находятся в ожоговом отделении, четвертый - в реанимации.
Тогда мэрия решила закрыть ярмарку.
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