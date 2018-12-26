Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу

Домики требуют ежедневно проверять. Фото: wz.lviv.ua

Сегодня во Львове после взрыва возобновит работу рождественская ярмарка.

Об этом сообщает Львовский горсовет после обследований комиссиями домиков на ярмарках на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины.

Владельцев торговых точек обязали ежедневно проверять их перед началом работы на возможные нарушения и соблюдать санитарные и пожарных требования.

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22 декабря в центре Львова произошел пожар. В домике, где торговали жареным мясом, сдетонировал газовый баллон. Пострадали четыре человека. Трое из них до сих пор находятся в ожоговом отделении, четвертый - в реанимации. Тогда мэрия решила закрыть ярмарку.