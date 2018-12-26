Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 882
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6912
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2133
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1152
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4284
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
9
6
14
7
3
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
Во Львове отметили премиями лучших профессиональных журналистов Украины
Во Львове отметили премиями лучших профессиональных журналистов Украины
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Видео
Все видео
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
Показали видео, как пассажир маршрутки вылез на крышу
Показали видео, как пассажир маршрутки вылез на крышу
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Католическое Рождество встретят колядой
Католическое Рождество встретят колядой
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
В захватывающем видео показали туристические достопримечательности Львовщины и Луганщины
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2043
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 08:19

Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу

  Комментировать
Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу
Домики требуют ежедневно проверять. Фото: wz.lviv.ua

Сегодня во Львове после взрыва возобновит работу рождественская ярмарка.

Об этом сообщает Львовский горсовет после обследований комиссиями домиков на ярмарках на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины.

Владельцев торговых точек обязали ежедневно проверять их перед началом работы на возможные нарушения и соблюдать санитарные и пожарных требования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От взрыва газа погибла женщина

22 декабря в центре Львова произошел пожар. В домике, где торговали жареным мясом, сдетонировал газовый баллон. Пострадали четыре человека. Трое из них до сих пор находятся в ожоговом отделении, четвертый - в реанимации.

Тогда мэрия решила закрыть ярмарку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 159966
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 13887
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 8127
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7299
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 6975
Львов
Три парафии РПЦ на Львовщине перешли в Православную церковь Украины
Три парафии РПЦ на Львовщине перешли в Православную церковь Украины 2 Просмотров: 5967
Музыканты организуют благотворительный концерт, чтобы купить подарки детям Донбасса
Музыканты организуют благотворительный концерт, чтобы купить подарки детям Донбасса
 Просмотров: 144
Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших
Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших Просмотров: 342
Глыба льда травмировала женщину
Глыба льда травмировала женщину Просмотров: 513
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
9
 2 Просмотров: 5058
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
38
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
6
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1268
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua