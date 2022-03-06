Российская ракета попала в аэродром в Хмельницкой области: есть раненые

Информации о погибших пока нет. Фото: starkon.city

В Хмельницкой области в результате ракетного удара по городу Староконстантинов три человека получили ранения.

Взрывы прогремели в ночь на 6 марта, сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, передает "Суспільне". Информации о погибших пока нет.

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"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет сбили. Некоторые попали по аэродрому. Сейчас известно о трех раненых. Продолжают разбирать завалы. Позже мы сообщим, есть ли у нас потери", - отметил Гамалий.

Впервые русские атаковали Староконстантинов 24 февраля, в первый день войны.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.