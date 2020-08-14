 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 414
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1998
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1656
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 504
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1467
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
4
8
5
4
&quot;Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?&quot; - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой
Видео
Все видео
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
Пьяная пара занималась сексом на глазах у полиции и прохожих (18+)
От грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: момент попал на видео
От грузовика на полном ходу оторвалась цистерна с газом: момент попал на видео
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1593
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 342
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
суббота, 15 августа 2020 18:47

"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
5

  Комментировать

Школа онлайн - возможность для педагогов познакомиться с лучшими практиками, увидеть новые подходы. Сейчас учителя набираются опыта. С ним придут правильные суждения и действия.

Так считает учитель украинского языка и литературы Полтавской специальной школы №39 Сергей Зайцев. 2017 года он вошел в 20 лучших педагогов-новаторов Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine.

Директор Полтавского инклюзивно-ресурсного центра Сергей Зайцев
Фото: Ольга Стенько
Кабинет Сергея Зайцева украшают мотивационные цитаты
Кабинет Сергея Зайцева украшают мотивационные цитаты
Кабинет Сергея Зайцева украшают мотивационные цитаты
Директор Полтавского инклюзивно-ресурсного центра Сергей Зайцев

В интервью Gazeta.ua Сергей Зайцев рассказал, почему стал учителем, как работает с детьми и как педагоги преодолевают вызовы, которые бросает реальность.

Почему решили стать учителем?

- Старший брат имеет профессию учителя немецкого языка, украинского языка и литературы. Поэтому эта профессия нравилась мне с детства. Школы занимался спортом. Не покинул его и во время обучения в педагогическом университете. Был физоргом факультета. Представлял наше учебное заведение на соревнованиях по толканию ядра и метанию диска. Преподаватель педагогики Валерий Саматович Лутфулин сказал "Односторонне развит специалист - или грубый эмпирик, или уличный шарлатан". Это одна из топовых цитат в моей жизни. Понимаю, что именно спорт и самодисциплина помогли мне увидеть целостную коцепцию. В жизни, как и в спорте, нужно двигаться и достигать новых вершин.

Когда учился в университете, там же открыли специальность журналистика. Получил еще профессию редактора образовательных и литературных изданий. Была мысль стать спортивным журналистом. Но после окончания учебы пришлось отработать диплом - пошел работать в школу.

Был страх?

- Не было. Я понимал, на что иду. 1 сентября 2006 начал работу в Полтавской специализированной школе №39. Работал с детками, которые имеют задержку психического развития, интеллектуальные нарушения. Тогда понял, что многого не знал.

Но оказаться в 22 года в такой школе - сложно. Как преодолевали трудности?

- Было тяжело. Одно дело - просто преподавать. Другая - чтобы воспитанники понимали, о чем идет речь. Специальность педагога раскрылась мне 7 лет преподавания. Когда уже появились определенные личные результаты.

Как измеряете результат работы?

- На одном из курсов повышения квалификации одна барышня сказала: "В специальных школах - Супер условия: зарабатываешь большие деньги и ничего не делаешь - результат все равно никто не проверит". Тогда я серьезно задумался. Директор нашей школы Наталья Петровна Саража собрала хорошую молодую команду. Мы активно внедряли инновации в образовательную среду: видеопроекторы, компьютеризация. Поставили себе целью ничем не отличаться от общеобразовательных учебных заведений по уровню преподавания. На первом месте стал ребенок. Мы создавали среду, где и учитель, и дети достигают своего личного успеха.

Критика - это хорошо. Она помогает развиваться и совершенствоваться

Наш ученик Иван Гровський занял первое место в областном конкурсе литературно одаренной молодежи. Ребенок написал собственную поэзию, а мы сняли на нее видеоинтерпретацию. Конечно, снимали вместе. Но именно на этих видеопроектах мы показали, как можно работать.

Результат, это когда ребенок в 5 классе имеет нарушение системы развития речи, а через некоторое время с первого раза записывает видео, где читает поэзию Григория Сковороды. Успехи начались и у коллег. Многие из них создавал авторские программы. Наша школа стала лучшим спецализированных воспитательным заведением области. Тогда вместе с коллегой, а сейчас директором СОШ №7, Иваном Езерский начали в школе "Игры патриотов". Вместе с ним соревновались с детворой. Всем очень понравилась идея. Эти соревнования стали традицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "С кем не поговоришь, каждый, как бриллиант" - учительница рассказала, как стала финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine

Какие новейшие методики внедряете в обучении?

- Моя жена Светлана написала авторскую программу "Шевченкотерапия". Дети рисуют на песке, слушая поэзии Тараса Шевченко - воспроизводят услышанное. Это сочетается с ароматерапией. Директор школы позволила ее использовать - тогда как раз началось внедрение эстетотерапии в специальные школы. Параллельно я вел фотокружок "Кругозор". Вместе с учениками снимали много видео.

Какие инновации вводите в учебный процесс?

- Дополненная и виртуальные реальности, видеопроекторы, интерактивная доска - это дает результаты. Виртуальная и дополненная реальности задействуют у детей с задержкой эмоционального развития те зоны мозга, которые при других условиях не работают. Интерактивные доски помогают школьникам с комплексными нарушениями развития. Благодаря им они лучше понимают материал. Сейчас эти технологии используются во всем мире. Если украинских детей будем лишать этого, просто заберем их будущее.

Какие у вас отношения с учениками и их родителями?

Конфликтные ситуации с родителями бывают. Обычно, речь о банальных оценочные вещи. Тогда говорю: поставлю оценку, которую вы хотите, и что это изменит?

В 5 классе, когда дети только к нам попадают, надо притереться друг к другу, привыкнуть. Мы со школьниками вместе рисовать или садились в машину и ездили по городу. С детьми работаю так, чтобы обучение приносило пользу и удовольствие. Дети знают: что занять тем, что им нравится - поиграть на компьютере, снятый какой видеоматериал - в первую очередь должны выполнить задания по украинскому языку и литературе.

Если украинских детей будем лишать инноваций, то просто заберем их будущее

Я стал одним из основателей всеукраинской общественной организации "НОИД" - новое образовательное измерение идей. Вместе придумываем различные активности для детей в свободное время, проводим фестивали всеукраинского уровня. Участники организации работают с другими детьми. Когда приезжают на фестивали, проводят для них по 2 урока, используя все те технологии, с которыми работают дома. Кроме того, стимулируем учителей к саморазвитию и рекомендуем подаваться на различные профессиональные конкурсы.

Когда общественный союз "Освитория" проводила челлендж с дистанционным образованием, в их адрес звучало много критики, потому что некоторые учителя подавали ложную информацию. В чем причина этих ошибок?

- Выйти на всю страну, стать перед камерой и рассказывать - это огромная ответственность. И огромное волнение. Правильные решения приходят с опытом. А его можно получить после определенного количества ошибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время карантина общество наконец обратило внимание на проблемы в сфере образования - ученый

Во сколько начинается ваш день?

- В января 2019 года возглавил Полтавский инклюзивного-ресурсный центр. Начал просыпаться в 5 утра. Стимулировала новая должность, большое количество вызовов, которые стояли передо мной. Сначала было трудно вставать - хотелось переводить будильник. Но привык. После этого молюсь. Благодарю Бога за то, что было вчера. Выпиваю стакан воды, а потом читаю - это приносит удовлетворение и мотивирует. Затем бегаю или делаю зарядку. Около 6:20 начинаю готовиться к работе. Списуюся с коллегами. Через полчаса меня планы на рабочий день.

Как работали в условиях дистанционного образования?

- Столкнулись с проблемой, как оказывать коррекционно-развитию услуги детям с особыми образовательными потребностями, которые находятся дома. Когда начали работать в вайбери и фейсбуке, понимали, что тратим большое количество времени и усилий для малого результата. Возникла идея создать два видеопроекты. Ставили камеры и проводили коррекционно-развитию занятия. Затем создали YouTube-канал. За первые две недели было 1800 просмотров. Вместо 20 детей, посещавших занятия, охватили почти в 10 раз большую целевую аудиторию.

Критика была. Нас упрекали, не четко следуем определенных методик. Отвечали, что только делимся опытом. Критика - это хорошо. Она помогает развиваться и совершенствоваться.

Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году ГС "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке

Украинский прыгун установил рекорд ч

Над священной книгой работали 5 лет

Запатентовали зубоврачебное кресло

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 55145
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 43139
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 12618
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
 Просмотров: 12348
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 10818
Полтава
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
4
 Просмотров: 855
Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле
Зарабатывал шантажом и детским порно: появились подробности о задержанном фотографе-педофиле Просмотров: 2835
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
Звездного фотографа обвиняют в педофилии
8
 Просмотров: 4446
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста"
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста" Просмотров: 4698
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
3
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
Голосов: 1413
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua