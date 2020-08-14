"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта

Школа онлайн - возможность для педагогов познакомиться с лучшими практиками, увидеть новые подходы. Сейчас учителя набираются опыта. С ним придут правильные суждения и действия.

Так считает учитель украинского языка и литературы Полтавской специальной школы №39 Сергей Зайцев. 2017 года он вошел в 20 лучших педагогов-новаторов Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine.

Фото: Ольга Стенько

В интервью Gazeta.ua Сергей Зайцев рассказал, почему стал учителем, как работает с детьми и как педагоги преодолевают вызовы, которые бросает реальность.

Почему решили стать учителем?

- Старший брат имеет профессию учителя немецкого языка, украинского языка и литературы. Поэтому эта профессия нравилась мне с детства. Школы занимался спортом. Не покинул его и во время обучения в педагогическом университете. Был физоргом факультета. Представлял наше учебное заведение на соревнованиях по толканию ядра и метанию диска. Преподаватель педагогики Валерий Саматович Лутфулин сказал "Односторонне развит специалист - или грубый эмпирик, или уличный шарлатан". Это одна из топовых цитат в моей жизни. Понимаю, что именно спорт и самодисциплина помогли мне увидеть целостную коцепцию. В жизни, как и в спорте, нужно двигаться и достигать новых вершин.

Когда учился в университете, там же открыли специальность журналистика. Получил еще профессию редактора образовательных и литературных изданий. Была мысль стать спортивным журналистом. Но после окончания учебы пришлось отработать диплом - пошел работать в школу.

Был страх?

- Не было. Я понимал, на что иду. 1 сентября 2006 начал работу в Полтавской специализированной школе №39. Работал с детками, которые имеют задержку психического развития, интеллектуальные нарушения. Тогда понял, что многого не знал.

Но оказаться в 22 года в такой школе - сложно. Как преодолевали трудности?

- Было тяжело. Одно дело - просто преподавать. Другая - чтобы воспитанники понимали, о чем идет речь. Специальность педагога раскрылась мне 7 лет преподавания. Когда уже появились определенные личные результаты.

Как измеряете результат работы?

- На одном из курсов повышения квалификации одна барышня сказала: "В специальных школах - Супер условия: зарабатываешь большие деньги и ничего не делаешь - результат все равно никто не проверит". Тогда я серьезно задумался. Директор нашей школы Наталья Петровна Саража собрала хорошую молодую команду. Мы активно внедряли инновации в образовательную среду: видеопроекторы, компьютеризация. Поставили себе целью ничем не отличаться от общеобразовательных учебных заведений по уровню преподавания. На первом месте стал ребенок. Мы создавали среду, где и учитель, и дети достигают своего личного успеха.

Критика - это хорошо. Она помогает развиваться и совершенствоваться

Наш ученик Иван Гровський занял первое место в областном конкурсе литературно одаренной молодежи. Ребенок написал собственную поэзию, а мы сняли на нее видеоинтерпретацию. Конечно, снимали вместе. Но именно на этих видеопроектах мы показали, как можно работать.

Результат, это когда ребенок в 5 классе имеет нарушение системы развития речи, а через некоторое время с первого раза записывает видео, где читает поэзию Григория Сковороды. Успехи начались и у коллег. Многие из них создавал авторские программы. Наша школа стала лучшим спецализированных воспитательным заведением области. Тогда вместе с коллегой, а сейчас директором СОШ №7, Иваном Езерский начали в школе "Игры патриотов". Вместе с ним соревновались с детворой. Всем очень понравилась идея. Эти соревнования стали традицией.

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Какие новейшие методики внедряете в обучении?

- Моя жена Светлана написала авторскую программу "Шевченкотерапия". Дети рисуют на песке, слушая поэзии Тараса Шевченко - воспроизводят услышанное. Это сочетается с ароматерапией. Директор школы позволила ее использовать - тогда как раз началось внедрение эстетотерапии в специальные школы. Параллельно я вел фотокружок "Кругозор". Вместе с учениками снимали много видео.

Какие инновации вводите в учебный процесс?

- Дополненная и виртуальные реальности, видеопроекторы, интерактивная доска - это дает результаты. Виртуальная и дополненная реальности задействуют у детей с задержкой эмоционального развития те зоны мозга, которые при других условиях не работают. Интерактивные доски помогают школьникам с комплексными нарушениями развития. Благодаря им они лучше понимают материал. Сейчас эти технологии используются во всем мире. Если украинских детей будем лишать этого, просто заберем их будущее.

Какие у вас отношения с учениками и их родителями?

Конфликтные ситуации с родителями бывают. Обычно, речь о банальных оценочные вещи. Тогда говорю: поставлю оценку, которую вы хотите, и что это изменит?

В 5 классе, когда дети только к нам попадают, надо притереться друг к другу, привыкнуть. Мы со школьниками вместе рисовать или садились в машину и ездили по городу. С детьми работаю так, чтобы обучение приносило пользу и удовольствие. Дети знают: что занять тем, что им нравится - поиграть на компьютере, снятый какой видеоматериал - в первую очередь должны выполнить задания по украинскому языку и литературе.

Если украинских детей будем лишать инноваций, то просто заберем их будущее

Я стал одним из основателей всеукраинской общественной организации "НОИД" - новое образовательное измерение идей. Вместе придумываем различные активности для детей в свободное время, проводим фестивали всеукраинского уровня. Участники организации работают с другими детьми. Когда приезжают на фестивали, проводят для них по 2 урока, используя все те технологии, с которыми работают дома. Кроме того, стимулируем учителей к саморазвитию и рекомендуем подаваться на различные профессиональные конкурсы.

Когда общественный союз "Освитория" проводила челлендж с дистанционным образованием, в их адрес звучало много критики, потому что некоторые учителя подавали ложную информацию. В чем причина этих ошибок?

- Выйти на всю страну, стать перед камерой и рассказывать - это огромная ответственность. И огромное волнение. Правильные решения приходят с опытом. А его можно получить после определенного количества ошибок.

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Во сколько начинается ваш день?

- В января 2019 года возглавил Полтавский инклюзивного-ресурсный центр. Начал просыпаться в 5 утра. Стимулировала новая должность, большое количество вызовов, которые стояли передо мной. Сначала было трудно вставать - хотелось переводить будильник. Но привык. После этого молюсь. Благодарю Бога за то, что было вчера. Выпиваю стакан воды, а потом читаю - это приносит удовлетворение и мотивирует. Затем бегаю или делаю зарядку. Около 6:20 начинаю готовиться к работе. Списуюся с коллегами. Через полчаса меня планы на рабочий день.

Как работали в условиях дистанционного образования?

- Столкнулись с проблемой, как оказывать коррекционно-развитию услуги детям с особыми образовательными потребностями, которые находятся дома. Когда начали работать в вайбери и фейсбуке, понимали, что тратим большое количество времени и усилий для малого результата. Возникла идея создать два видеопроекты. Ставили камеры и проводили коррекционно-развитию занятия. Затем создали YouTube-канал. За первые две недели было 1800 просмотров. Вместо 20 детей, посещавших занятия, охватили почти в 10 раз большую целевую аудиторию.

Критика была. Нас упрекали, не четко следуем определенных методик. Отвечали, что только делимся опытом. Критика - это хорошо. Она помогает развиваться и совершенствоваться.

Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году ГС "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.