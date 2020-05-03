РФ требовала выдать заказчиков беспорядков в Одессе на Куликовом поле - МИД

Россия требовала выдать заказчиков беспорядков на Куликовом поле. Фото: Вестник

Российская Федерация в ходе переговоров об обмене пленных настаивала на выдаче не менее девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 в Одессе.

Речь идет о переговорах, проходивших в сентябре-декабре 2019 года, сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Украины.

При этом в ведомстве призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

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Напомним, 2 мая 2014 между сторонниками евромайдан и представителями "антимайдана" произошли массовые столкновения в центре Одессы и на Куликовом поле. Следствием стал пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибло 42 человека. Еще шесть человек погибли от огнестрельных ранений, которые они получили во время столкновений на Греческой площади и возле нее. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.