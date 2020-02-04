На Волыни реабилитировали воина УПА Петра Мартынюка.
Документы о реабилитации ему вручил председатель Волынской комиссии по реабилитации Александр Гуч, пишет "Волинь".
Поддержать бывшего солдата пришел волынский краевед Ярослав Царук.
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На встречу с легендарным Дубом также пришли представитель Украинского института национальной памяти Леся Бондарук и комендант исторического комплекса "Волчанка. Волынская Сич" Василий Мазурик.
Реабилитацию от государства повстанец получил в 97 лет.
Житель Закарпатья Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения. Он оставался единственным, кто отбыл 25 лет лагерей, и с кого не сняли обвинения в государственной измене.
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