Реабилитацию от государства Петр Мартынюк получил в 97 лет. Фото: volyn.com.ua

На Волыни реабилитировали воина УПА Петра Мартынюка.

Документы о реабилитации ему вручил председатель Волынской комиссии по реабилитации Александр Гуч, пишет "Волинь".

Поддержать бывшего солдата пришел волынский краевед Ярослав Царук.

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На встречу с легендарным Дубом также пришли представитель Украинского института национальной памяти Леся Бондарук и комендант исторического комплекса "Волчанка. Волынская Сич" Василий Мазурик.

Реабилитацию от государства повстанец получил в 97 лет.

Житель Закарпатья Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения. Он оставался единственным, кто отбыл 25 лет лагерей, и с кого не сняли обвинения в государственной измене.