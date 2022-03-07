Разведка США не верит о десантной операции оккупантов в Одессе - СМИ

США не верят в неизбежную десантную операцию России в районе Одессы.
Российские силы встречают "сильное сопротивление украинцев", пытаясь изолировать Киев, Харьков и Чернигов, сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии Reuters.
Россия запустила на территорию Украины около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% боевых сил, заранее разместившихся на границах, сообщил чиновник.
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Эту же информацию подтверждает и Пентагон.
В американском оборонном ведомстве отметили, что 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте. Наверное, она погрязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее.
Оккупантам также не удалось взять на себя контроль воздушного пространства над Украиной.
Между тем, сообщают о ракетном обстреле Одесщины.
Обстрел произошел в с. Тузлы по критической инфраструктуре, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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