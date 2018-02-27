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среда, 28 февраля 2018 04:31

Разоблачили медиков, которые продавали справки группы инвалидности

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Автор: vin.gp.gov.ua
 

В Винницкой области начали допрашивать врачей районной больницы, которые создали коррупционную схему вокруг выдачи пациентам групп инвалидности.

Их разоблачили работники прокуратуры вместе с полицией во время получения 8 тыс. грн взятки.

"Сейчас как раз проходит допрос врачей. Есть несколько медиков oдной с цeнтрaльных рaйoнных больниц области и члeнов междурайонного мeдикo-сoциальной экспертной комиссии, которые систeмaтически требовали и получали взятку от пациентов зa предоставление группы инвалидности или ее прoдoлжения. 26 февраля жительница области хотела продолжить группу инвалидности своему мужу. За это она должна была заплатить 8 тысяч гривен", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-центра прокуратуры в Винницкой области Ирина Воспитанник.

Сейчас собирают доказательства и врачам хотят сообщить о подозрении всем участникам коррупционной схемы.

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Должностное лицо налоговой инспекции в Суворовском районе Одессы наладила преступную схему получения неправомерной выгоды.

Главный государственный инспектор одного из отделов ГНИ, злоупотребляя служебными обязанностями, получила 5 тыс. Грн взятки за составление и выдачу акта проверки об отсутствии нарушений при ликвидации указанного ФОП.

Автор: Gazeta.ua
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