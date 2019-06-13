Размытые дороги, повреждены мосты: назвали шокирующую сумму убытков от наводнения

carpathia.gov Закарпатье: посчитали сумму убытков после наводнения

В течение 20-25 мая Закарпатье накрыл паводок, который нанес ущерб более чем на 500 млн грн.

Средства будут необходимы на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства.

"Наибольший ущерб понесли объекты коммунальной собственности. В 7 районах необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352,3 миллиона гривен, - отметил и.о. председателя облгосадминистрации Ярослав Галас. - Это размытые автодороги, разрушены и повреждены берегоукрепления, русла рек, повреждены мосты и мостовые переходы и т.п."

Как сообщил Галас, часть необходимых денег для этого уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов.

Кроме ОГА, по средствам в резервный фонд государственного бюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейновое управление водных ресурсов "Тиса", поскольку комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн грн.

"Мы очень надеемся, что средства будут выделены Кабмином оперативно и Закарпатье успеет восстановить поврежденную инфраструктуру к какому-то новому стихийному бедствию", - подчеркнул Ярослав Галас.

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В городе Благовещенское в Кировоградской молния попала в здание районной администрации, поэтому и сгорело.