Рассказали, сколько пляжей готовы для отдыхающих

Три пляжа в Виннице готовы к отдыхающим. Фото: ВЛАСНО.info

В Виннице в этом году смогут отдыхать на трех официальных пляжах города: "Центральный", "Химик" и "Гонты".

"Официально зонами отдыха, где можно купаться в Южном Буге, являются три пляжа, а именно, "Химик", "Центральный" и "Гонты". Они имеют соответствующую инфраструктуру и спасательные посты, сотрудники которых, в случае необходимости, могут оказать профессиональную помощь, - говорит начальник отдела содержания объектов благоустройства департамента коммунального хозяйства и благоустройства Вячеслав Хилинский, передает издание 33-й канал. - В настоящее время на городских пляжах проводятся ремонтные работы. Сейчас установили туалеты и душевые кабины. В ближайшее время скосим траву, в тех местах где она выросла, и завезем песок. К началу пляжного сезона все ремонтные работы будут завершены".

Кроме того, водолазно-спасательная служба обследует дно акватории и очистит его от посторонних предметов. При благоприятной погоде благоустройство пляжей будет завершена к началу июня.

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На киевские пляжи засыпали почти 10 000 тонн речного песка. 2018 обновили сразу три столичных зоны отдыха. Со временем песок на пляжах выветривается и вымывается течением, а такие систематические меры позволяют пополнить его запасы и обеспечить комфорт отдыхающих, объяснили коммунальщики.