Рассказали подробности трагической гибели украинца в Доминикане

Автор: фото предоставлено Ярославой Мельничук Гибель Алексея Кушнира на курорте в Доминикане: невеста рассказала жуткие подробности

В Доминиканской республике начнут судебный процесс над водителем лодки, который смертельно травмировал винничанина 27-летнего Алексея Кушнира во время экскурсии на остров Саона.

Трагедия произошла во время сноркелинга в Карибском море 27 апреля.

"Поездка в Доминикану была нашей давней мечтой. Мы никогда не хотели банального свадебного путешествия. Поэтому решили, что это будет наш досвадебный отпуск для хороших фото и видео. Мы жили в гостинице городка Баваро. На 27 апреля у нас была запланирована экскурсия на остров Саона. Туда поплыли на лодке из курортного поселка Байяибе. В 20 метрах от берега была остановка для сноркелинга. Большая часть туристов прыгнули в воду, чтобы поплавать с масками и посмотреть на риф. Неожиданно, просто неоткуда, взялась моторная лодка, которая двигалась на большой скорости. Именно она наехала на Лешу", - вспоминает невеста погибшего Ярослава Мельничук.

Парень скончался на месте от болевого шока и большой кровопотери. Он получил резаные раны головы и спины.

"Я находилась в лодке и только на пару секунд отвернулась, чтобы поставить телефон. Однако, когда подняла голову, то увидела как синий океан становится красным от крови. Далее только помню свой крик, дикую боль и отчаяние, ведь океан забрал его на моих глазах. Я ничего не могла сделать, только кричать, в надежде, что он меня услышит", - рассказывает девушка.

Автор: фото предоставлено Ярославой Мельничук Гибель Алексея Кушнира на курорте в Доминикане: невеста рассказала жуткие подробности

Жертв могло быть и больше, в воде туристов было достаточно много. Однако, как потом заметило большинство группы, он как бы защитил собой всех остальных. Мы всегда были вместе, он меня оберегал. Однако на этот раз он меня не взял с собой. Когда туристы уже находятся в воде, другие лодки не имеют права приближаться. Если даже и проплывают рядом, то на очень малой скорости, и главный большой винт не работает", - объясняет Ярослава.

Водителя катера сразу забрали в полицию и взяли под стражу.

"В дальнейшем будут вести расследование. Наняли адвоката. Консул Украины будет следить и управлять этим процессом. На днях должно состояться первое судебное слушание", - добавляет Ярослава.

Молодая пара планировала осенью жениться. Хотели отпраздновать небольшую свадьбу в кругу родных людей.

Автор: фото предоставлено Ярославой Мельничук Гибель Алексея Кушнира на курорте в Доминикане: невеста рассказала жуткие подробности

"Мой Леша говорил: "Киса, запомни, счастья любит тишину. Никогда никому ничего не рассказывай. Есть ты и я. Все эти 8 лет вместе были лучшими в нашей жизни. Для счастья нам просто нужно было быть вместе". Мы много путешествовали и всегда снимали видео о нашем отдыхе, особенно хорошие кадры Леша делал с квадрокоптера. Он монтировал небольшой фильм о нас, который хотели показать на свадьбе. Но, к сожалению, этого уже никто не увидит", - отвечает Ярослава.

Автор: фото предоставлено Ярославой Мельничук Гибель Алексея Кушнира на курорте в Доминикане: невеста рассказала жуткие подробности

Алексей Кушнир последние несколько месяцев работал в департаменте маркетинга города и туризма Винницкого горсовета. В городе был известным видеооператором. Имел большой видеоархив о Виннице. Вместе с командой Galan art, делал много свадебных съемок.

"Алексей увлекался аэросъемкой. Ею он хотел показать насколько красивой есть наша земля с высоты птиччего полета. Часто снимал с кадрокоптера видеоролики для винницкого информационного портала "Вежа". Недавно командой снимали свадьбу на греческом острове Санторини. Летом планировали лететь в Азию", - рассказывает коллега погибшего Константин Галан.

Автор: фото предоставлено Ярославой Мельничук Гибель Алексея Кушнира на курорте в Доминикане: невеста рассказала жуткие подробности

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Алексей Кушнир любил путешествия и экстремальные виды отдыха.

"А еще Лешик был ходячей "Википедией", как мы шутили. Всегда знал ответы на все вопросы и это подтверждал научными фактами. Был очень умный, энергичный, понимал в технике и вообще имел золотые руки. В нашей памяти навсегда останется добрым, самым лучшим. Столько добра, сколько он сделал за свои 27 лет, можно и при жизни не успеть. Помочь советом, поддержать в трудную минуту в любое время дня и ночи, спасти и накормить всех бездомных кошек и собак. Он не считал это чем-то особенным, он просто так жил. Потому что счастье в простых вещах", - добавляет Константин.

В Доминиканской республике во время отдыха погиб видеоператор Алексей Кушнир из Винницы. Это произошло в курортном поселке Байяибе. Когда парень нырнул, над ним проплыл катер. Пострадавший попал под винт лодки. От несовместимых с жизнью травм он скончался.