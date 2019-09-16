Рассказали подробности автотрощи с участием двух маршруток

facebook

Автоперевозчики полностью оплатят лечение пострадавших в сегодняшней утренней аварии, которая произошла в поселке Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

По последним данным там пострадали 20 пассажиров.

"Сейчас в первую очередь нас интересует здоровье пассажиров, пострадавших в ДТП. Есть такие, которые имеют переломы ребер. Всем пострадавшим должны оплатить лечение", - говорит Gazeta.ua Евгений, представитель автопарка, которому принадлежат два разбитых в этой аварии автобуса.

Мужчина удивляется как могла произойти авария. Оба водителя имеют большой опыт вождения пассажирскими автобусами.

"Водители сами не пострадали. Но до сих пор не могут отойти от шока. Транспорт поддается ремонту. Поэтому будем восстанавливать. Но это уже после того, как выплатим компенсацию пострадавшим", - добавил Евгений.

Маршрутки ехали в одном направлении. Когда "Богдан" отъезжал от автобусной остановки, ему не дал выехать на полосу движения "Эталон", который двигался позади. От сильного удара переднюю часть "Эталона" полностью смяло. В нем больше всего пострадало пассажиров. Их госпитализировали с переломами ребер, носа, ссадинами и ушибами различных частей тела. Одна женщина получила тяжелые травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкновение автобусов в Одесской области: рассказали о состоянии пострадавших

Авария произошла 16 сентября около 9.30. По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другой маршруткой.