Рассказали о состоянии отравившихся в ресторанах Харькова

В больнице Харькове после массового отравления находятся 36 взрослых и 14 детей.
Младшему из них 6 лет, пишет "Сегодня".
У всех состояние серьезное, но не критическое.
По словам врачей, у детей одинаковые симптомы: температура около 40, тошнота и сильная слабость. Никого пока не выписывают, однако к пациентам возвращается аппетит.
Пострадавшая женщина рассказала, что забрала своего ребенка из школы, потому что ему там стало плохо. Оба сейчас в больнице.
В заведении пока и сами не знают причин отравления и ждут результатов анализов. Руководство заведения приехало в детскую больницу, чтобы извиниться и привезло деньги на лечение.
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Накануне в нескольких харьковских ресторанах отравились 57 человек, среди которых 16 детей.
Все они ели суши.
В соцсетях заявили, что речь идет о ресторанах "Якитория" и "Мафия". Эту информацию подтвердили в горсовете. Полиция начала уголовное производство.
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