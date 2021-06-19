Рассказали о состоянии отравившихся в ресторанах Харькова

В харьковских ресторанах отравились 57 человек. Фото: gx.net.ua

В больнице Харькове после массового отравления находятся 36 взрослых и 14 детей.

Младшему из них 6 лет, пишет "Сегодня".

У всех состояние серьезное, но не критическое.

По словам врачей, у детей одинаковые симптомы: температура около 40, тошнота и сильная слабость. Никого пока не выписывают, однако к пациентам возвращается аппетит.

Пострадавшая женщина рассказала, что забрала своего ребенка из школы, потому что ему там стало плохо. Оба сейчас в больнице.

В заведении пока и сами не знают причин отравления и ждут результатов анализов. Руководство заведения приехало в детскую больницу, чтобы извиниться и привезло деньги на лечение.

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Накануне в нескольких харьковских ресторанах отравились 57 человек, среди которых 16 детей.

Все они ели суши. В соцсетях заявили, что речь идет о ресторанах "Якитория" и "Мафия". Эту информацию подтвердили в горсовете. Полиция начала уголовное производство.