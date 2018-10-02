Рассказали, как будет работать "электронный билет" во всем общественном транспорте

Автор: val.ua В Виннице внедряют электронный билет

Через год в любом общественном транспорте Виннице за проезд можно будет рассчитаться банковскими карточками, а также бесконтактно с помощью смартфона.

Оплатить проезд надо будет сразу зайдя в трамвай, троллейбус, автобус или и приложить карточку или смартфон к валидатора. Система "спишет" со счета соответствующую сумму оплаты, пишет vezha.

Контроль за пассажирами будет осуществляться специальными устройствами, к которым также нужно будет приложить карточку: устройство покажет, когда была оплачена последняя поездка пассажира.

"Возможность оплаты проезд бесконтактно будет доступной в несколько способов. Это электронным билетом. Их продажа через розничную сеть начнется в апреле. Банковской карточкой, которая имеет электронный чип. Карточки с магнитной полосой не будут. Также эмулятором банковской карточки, установленным на смартфон (ApplePay и GooglePay). Этот способ самый высокий уровень защищенности", - говорит директор КП "Винницякартсервис" Екатерина Бабина.

Кроме того, на второй двери каждого вида транспорта будут установлены валидаторы, которые будут иметь возможность печати бумажного билета.

"Мы надеемся, что вскоре бумажные билеты станут разве туристической игрушкой и через несколько лет мы полностью перейдем на исключительно электронный способ оплаты", - говорит заместитель городского головы Владислав Скальский.

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Каждый пассажир, через специальный онлайн сервис сможет отследить свою историю поездок, оплаченную электронным билетом, или же историю своего ребенка.

"Для оплаты проезда мы использовали только 1/15 часть памяти чипа на этой карточке. Есть еще место для 14 сервисов: медицинских, образовательных, любых других. Вскоре только этой карты будет достаточно, чтобы существовать в этом городе", - подытожил винницкий чиновник.

Сейчас идет этап внедрения бортовой сети в транспорте. В прошлом месяце было осуществлено примерное установку оборудования в транспорте - всего шесть единиц. Со второй половине октября этого года начнется промышленное установки сети: прокладка кабелей под обшивкой далее. Полностью оборудования на транспорт должно быть установлено в марте 2019 года, в апреле - начнется продажа электронных билетов. Первые тесты системы начнутся в мае, они будут продолжаться в течение июня, а полностью завершить внедрение системы в "Винницякартсервис" планируют до октября 2019 года. Системой бесконтактной оплаты проезда планируется охватить 100% общественного транспорта Винницы.