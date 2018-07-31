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вторник, 31 июля 2018 10:53

Работнику металлобазы выстрелили в голову

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Работнику металлобазы выстрелили в голову
Пенсионер застрелил работника металлобазы из огнестрельного оружия. Фото. tribuna.pl.ua

30 июля в 15:00 в селе Супруновка Полтавского района произошло убийство. Из огнестрельного оружия застрелили 36-летнего работника металлобазы.

Мужчине выстрелили голову и он погиб на месте, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле "Москвич" белого цвета.

"К убийству причастен летний мужчина, передвигается на" Москвиче ". Особая примета - он хромой, это зафиксировали камеры видеонаблюдения", - рассказал представитель Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

В этот же день убийство было раскрыто. Подозреваемый задержан. Им оказался 70-летний мужчина.

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В частном трехэтажном доме расстреляли семейную пару. Инцидент произошел в поселке Самаривка, что на Днепропетровщине.
Также с территории дома исчез автомобиль Toyota и охотничье ружье.

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