Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей

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Сегодня в Виннице полицейский на "Volkswagen Transporter" врезался в 3 машины, которой стояли в ряд, ожидая включения зеленого сигнала светофора.

Авария произошла в три утра на перекрестке улицы Лебединского и Максима Шимко.

Патрульный полицейский протаранил "ВАЗ-21099", "Mitsubishi Grandis" и "Daewoo Lanos". Удар был такой силы, что "девятку" смяло. В ней пострадали двое детей 10 и 15 лет.

"Полицейский имел внешние признаки опьянения. Впрочем, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Впоследствии следователи выяснят, почему он не захотел обследоваться. Чтобы провести медосмотр принудительно, надо решение суда. Его выдадут только через несколько дней", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Управлял микроавтобусом патрульный полицейский, который находился вне службы.

Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП. Виновнику аварии предусмотрено наказание до 3 лет лет ограничения свободы.

4 июля Национальная полиция Украины праздновала профессиональный праздник. Патрульные города Москвы отметили, как говорится, "на славу'', пишет в Facebook Владимир Затайдух с "Дорожного контроля Винницы". Он отметил, что виновником ДТП был патрульный полицейский 2 роты - Бондаренко.

5 июля в Киеве произошла авария с участием 3-х легковых и автобуса. На Броварском проспекте последний догнал Kia Carens, который впоследствии врезался в Opel Corsa, а то столкнулся с Opel Astra. Пострадал один из водителей. В автобусе находились как граждане Украины, так и белорусы. Все они отделались испугом. Пассажирский транспорт направлялся в Беларусь.