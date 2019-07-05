 
Ексклюзивы
1/5
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 504
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1791
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1918
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4959
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 261
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2943
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1980
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3583
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2529
Фото
Все фото
4
7
10
8
4
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Последствия ужасают: неожиданный ураган повалил деревья и сорвал крыши зданий
Последствия ужасают: неожиданный ураган повалил деревья и сорвал крыши зданий
&quot;Муж был против, ревновал&quot; - преподавательница стала красотой Украины
"Муж был против, ревновал" - преподавательница стала красотой Украины
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Видео
Все видео
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1296
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 558
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1773
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1755
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 396
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 13:09

Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
4

  Комментировать

Винница: полицейский после гулянки протаранил три авто, пострадали двое детей
Фото: facebook
Винница: полицейский после гулянки протаранил три авто, пострадали двое детей
Винница: полицейский после гулянки протаранил три авто, пострадали двое детей
Винница: полицейский после гулянки протаранил три авто, пострадали двое детей

Сегодня в Виннице полицейский на "Volkswagen Transporter" врезался в 3 машины, которой стояли в ряд, ожидая включения зеленого сигнала светофора.

Авария произошла в три утра на перекрестке улицы Лебединского и Максима Шимко.

Патрульный полицейский протаранил "ВАЗ-21099", "Mitsubishi Grandis" и "Daewoo Lanos". Удар был такой силы, что "девятку" смяло. В ней пострадали двое детей 10 и 15 лет.

"Полицейский имел внешние признаки опьянения. Впрочем, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Впоследствии следователи выяснят, почему он не захотел обследоваться. Чтобы провести медосмотр принудительно, надо решение суда. Его выдадут только через несколько дней", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Управлял микроавтобусом патрульный полицейский, который находился вне службы.

Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП. Виновнику аварии предусмотрено наказание до 3 лет лет ограничения свободы.

4 июля Национальная полиция Украины праздновала профессиональный праздник. Патрульные города Москвы отметили, как говорится, "на славу'', пишет в Facebook Владимир Затайдух с "Дорожного контроля Винницы". Он отметил, что виновником ДТП был патрульный полицейский 2 роты - Бондаренко.

5 июля в Киеве произошла авария с участием 3-х легковых и автобуса. На Броварском проспекте последний догнал Kia Carens, который впоследствии врезался в Opel Corsa, а то столкнулся с Opel Astra. Пострадал один из водителей.

В автобусе находились как граждане Украины, так и белорусы. Все они отделались испугом. Пассажирский транспорт направлялся в Беларусь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 34452
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 33038
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 15867
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 14697
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 13968
Винница
Водитель насмерть сбил велосипедиста
Водитель насмерть сбил велосипедиста
 Просмотров: 405
"У потребителей нет выбора. Мы единственные поставляем им электроэнергию" - в "Энере-Винница" объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках
"У потребителей нет выбора. Мы единственные поставляем им электроэнергию" - в "Энере-Винница" объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках
 Просмотров: 1539
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
7
 12 Просмотров: 1278
В стиле лофт: бывший боец делает дизайнерскую мебель
В стиле лофт: бывший боец делает дизайнерскую мебель Просмотров: 1431
Взяли под стражу полицейского, который смертельно травмировал соратника Гриценко
Взяли под стражу полицейского, который смертельно травмировал соратника Гриценко
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
12
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
12
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 259
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua