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суббота, 12 февраля 2022 17:09

Пьяный налоговик устроил смертельное ДТП

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Пьяный налоговик устроил смертельное ДТП
26-летний водитель другого автомобиля погиб на месте. Фото: ДБР

11 февраля в селе Припрутье Черновицкого района налоговик устроил аварию, столкнувшись с другим автомобилем.

26-летний водитель другого автомобиля погиб на месте происшествия, сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ДБР задержали работника Новоселицкой государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области.

По результатам медицинского осмотра в крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества.

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Чиновника задержали. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением водительских прав также до 10 лет.

Кортеж олигарха Александра Ярославского сбил насмерть человека. Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину. Заявила, что дело о ДТП не следует превращать в политические игры. Все будет по закону.

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12
февраля

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