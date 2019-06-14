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воскресенье, 16 июня 2019 07:31

"Пусть валяется. Не мое, взять не смею "- чего научили родители известных и успешных украинцев
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Сегодня в Украине празднуют День отца. Официально праздник появился в этом году и будет отмечаться в третье воскресенье июня.

Мы спросили известных винничан, чему их научил отец и каким жизненным установкам учат своих детей.

Анатолий Вольский, артист драмы Винницкого областного академического музыкально-драматического театра имени Н.К.Садовского

"От отца перенял быть честным, искренним и не брать чужого. Если сам не заработал, не мое. Пусть валяется, а взять не смею. Этим основам научил свою дочь. Зато не добрал отца сдержанности. Я воспалительный по жизни. Жена упрекает, что во мне достаточно польской крови, чтобы довести до неуравновешенности любого. Стер бы из своей жизни поступки, за которые стыдно. По сердцу режет словом, которым оскорбил кого-то.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Анатолий Вольский
Анатолий Вольский

Дети очень четко понимают взрослых и все просчитывают. Важно заметить границу и вовремя остановить, чтобы не растеряться в мыслях, кто кого учит. Должен морально ломать своего ребенка. Два часа учил 4-летнюю дочь порядке. Играла на кухне. Разбросала картофель. Мама попросила собрать. Имела не захотела. Разбросала еще больше и собралась уходить. Стала проявлять характер. Заплакала. Я выставил за дверь бабушка, деда, которые стали жалеть ребенка. Говорю: "дочь, японский городовой. Посмотри в мои глаза, артистка ты. Кого хочешь обыграть, профессионального актера? Ты не выйдешь из этой комнаты пока не уберешь. Все поняла? ". Просидела 2:00 хникаючы. Наконец собрала картофель и вышла из кухни. Тогда же научил. Сейчас дочь учит свою и говорит: "Папа, твои уроки даром не проходят".

Владимир Шамрай, главный врач Подольского Центра онкологии

Автор: фото предоставлено Владимиром Шамраем
  Владимир Шамрай с семьей
Владимир Шамрай с семьей

"Отец всегда был для меня авторитетом. Всю жизнь достигал все своими силами. Говорил мне: "Трудности настоящего мужчины только закаляют. Это стимул идти вперед ". Эти слова всегда вспоминаю, когда мне просто на каждом этапе жизни. Учил никогда не опускать руки. Должна быть цель. Этот месседж передаю своим детям. Сейчас старшей дочь, потому что меньше еще совсем маленькая. В первую очередь надо очень много работать хоть они и девочки. Особенно это касается врачей. Они учатся всю жизнь. Всегда стоит визуализировать свою цель учиться чужому опыту, но не повторять чужих ошибок. "

Галина Левицкая, бывший руководитель винницкого ЗАГСа

Автор: Татьяна САРАХАН
  Галина Левицкая
Галина Левицкая

"Отец научил отвечать взглядом на добро и негатив. До сих пор вспоминаю его красивые глаза, но одновременно с пронзительным взглядом. Когда я хотела пойти погулять куда-то с девушками, было достаточно одного взгляда, чтобы понять можно. Никогда меня не бил и не ругал. Все любил говорить, что за спиной каждого стоит пестик, который направляет идти в задуманных целей и не позволяет переступать через головы других людей. Дочь также учу этом и самое главное - беречь семейные традиции и уют ".

Андрей Рева, министр социальной политики

Автор: фото предоставлено Андреем Ревой
  Андрей Рева
Андрей Рева

"Научил быть человеком, жить по совести и уважать старших. Также прислушиваться к мнению других людей. Этому научил и свою дочь. Мой отец работал на железной дороге. Домой приезжал только на выходные. Он брал меня за руку и вел на природу. Научил меня различать деревья, травы, всевозможные растения. Вместе ходили по березовым соком. Сейчас и я только приезжаю на выходные и все время провожу с семьей ".

Оксана Яценко, руководитель департамента образования Винницкого городского совета

Автор: фото предоставлено Оксаной Яценко
 

"Мой отец - бывший военный. Постоянно учил дисциплины. Еще подростками брал меня с братом в лес и оставлял в одиночестве. Сам прятался недалеко и втайне следил за нашими действиями. Мы не понимали, что происходит. Но должны были самостоятельно выйти из того леса. Так научил выходить из сложных ситуаций и любить жизнь. Возможно, кому-то такие методы воспитания покажутся садистскими, но сейчас я выплыву с любого водоворота. Отчасти этому учу своих дочерей, потому что другое поколение. Учу иметь всегда разумный выбор. Они должны объяснить и мотивировать, какие будут последствия. Уметь брать на себя ответственность. Во-вторых учу быть их хорошими мамами. Нет того, что не может сделать мама".

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Указ об установлении праздника подписал президент Петр Порошенко.

День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей.

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Дата
16
июня

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