Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование

В Новых Санжарах полиция начала усиленное патрулирование. Фото: Укринформ

В Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных из Китая украинцев, полиция задержала 24 протестующих.

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары, также здесь сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию, на брифинге заявил руководитель Нацполиции генерал Игорь Клименко.

"Задержаны 17 человек, вечером задержаны еще семь. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", - заявил Клименко.

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Напомним, полицейские начинают расследование нападений на эвакуированных из Китая украинском и иностранцев в Новых Санжарах на Полтавщине, где агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями.