Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3519
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1431
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1467
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4419
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 837
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1665
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1197
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5724
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2529
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
14
23
5
3
В бронежилетах и касках: врачей отправили &quot;на встречу&quot; с эвакуированными украинцами
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
Бывшие милиционеры изготавливали и продавали наркотики
Бывшие милиционеры изготавливали и продавали наркотики
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Маршрутка врезалась в троллейбус - у пассажиров ушибы и выбитые зубы
Маршрутка врезалась в троллейбус - у пассажиров ушибы и выбитые зубы
Видео
Все видео
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1467
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1017
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1053
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1035
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2655
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 февраля 2020
Просмотров: 162
Зелені помідори
Є у мене в пам'яті одне місце, де час не зупинився, як на картинці, а тільки уповільнився й жде мене. І я можу там опинитися будь-коли, щоб знов ...
пятница, 21 февраля 2020 01:09

Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование

  Комментировать
Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование
В Новых Санжарах полиция начала усиленное патрулирование. Фото: Укринформ

В Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных из Китая украинцев, полиция задержала 24 протестующих.

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары, также здесь сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию, на брифинге заявил руководитель Нацполиции генерал Игорь Клименко.

"Задержаны 17 человек, вечером задержаны еще семь. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", - заявил Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скалецкая проведет 14 дней в карантине вместе с эвакуированными украинцами

Напомним, полицейские начинают расследование нападений на эвакуированных из Китая украинском и иностранцев в Новых Санжарах на Полтавщине, где агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 89483
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 44982
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 29254
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 19602
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 18189
Полтава
Среди эвакуированных украинцев из Китая был восьмилетний ребенок - Щур
Среди эвакуированных украинцев из Китая был восьмилетний ребенок - Щур 1 Просмотров: 1062
Персонал "Новых Санжар" эвакуировали
Персонал "Новых Санжар" эвакуировали Просмотров: 2700
Эвакуированные в сопровождении силовиков едут в Новые Санжары
Эвакуированные в сопровождении силовиков едут в Новые Санжары 1 Просмотров: 2277
"Слуги" поехали в Новые Санжары, Аваков уже там
"Слуги" поехали в Новые Санжары, Аваков уже там Просмотров: 2268
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
4
 Просмотров: 5301
Больше всего комментируют
13
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
9
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
3
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
3
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
3
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Голосов: 285
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua