Проститутки привлекают внимание клиентов собственными детьми

На Львовщине полиция задержала проститутку. Женщина вышла на трассу Львов-Тернополь вместе с 2-летней дочерью.

Во время разговора с полицией женщина призналась, что занимается проституцией с самого рождения дочери, пишет Оbozrevatel.

Фото с проституткой выложил в сеть водитель Роман Буянов, который проезжал по трассе. На месте, где обычно стоят проститутки, он увидел женщину с ребенком на руках.

Фото: facebook

Продавец арбузов подтверждает, что эту женщину с ребенком видела часто. Также проститутку узнали и работники заправки.

"Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Одну, без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она работала. Это такая" фишка "в нее, что кто-то с ребенком возьмет, подберет", - рассказал работник АЗС.

Люди говорят, что полицию вызвали несколько раз, но копы ничего не сделали.

"Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было. Патрульная пообщалась с женщиной, рассказала о различных социальных центрах. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе", - объяснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

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После резонанса, вызванного постом в соцсети, с трассы женщина исчезла. Пошла работать проституткой в ​​небольшой городок в 70 км от Львова. Там полицейские ее задержали.

"Услуги сексуального характера мать предоставляет в автомобиле на заднем сиденье, а ребенок остается на переднем сиденье", - рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Известно, что женщине 39 лет. Она мама-одиночка.

Соцработники принудительно отобрали ребенка у матери. Сначала повезли девочку на обследование в больницу. Потом определили в детский приют.

В соцслужбе говорят, что не знали о "заработке" женщины.

Мать отделается штрафом в 85 грн.

Полиция Киевщины ликвидировала сеть выездных борделей и наркопритонов. Преступная группа из 6 человек действовала на территории Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Для организации своего бизнеса злоумышленники привлекли более 40 проституток, которые предоставляли сексуальные услуги гражданам по 1,5-5 тыс. грн в час.