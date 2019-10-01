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вторник, 01 октября 2019 12:35

Пройдет юбилейный музыкальный фестиваль "Контрасты"

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Пройдет юбилейный музыкальный фестиваль &quot;Контрасты&quot;
Фестиваль продлится с 4 по 20 октября.

С 4 до 20 октября 2019-го во Львове состоится юбилейный 25-й Международный фестиваль современной музыки "Контрасты".

В программе Фестиваля 14 концертов симфонической, камерно-инструментальной, электроакустической и вокальной музыки, которые состоятся во Львове. В ночь с 19 на 20 октября во Львовской филармонии состоится специальное фестивальное событие - "Ночь Контрастов". Ее формат предусматривает представление новейших тенденций в современной инструментальной и электронной музыке, а также показ мультимедийных проектов. Посетители смогут свободно перемещаться в пространстве филармонии, где последовательно будут происходить концерты, а также смогут провести время в общении с музыкантами и композиторами в непринужденной атмосфере в лобби-пространстве.

В этом году во второй раз во время "Контрастов" пройдут Международные мастер-классы новой музыки 8. COURSE. Тренерами будут пять композиторов из Австрии, Германии, Польши, Турции и Украины. Они будут проводить индивидуальные занятия, консультации, лекции и семинары для двенадцати отобранных молодых композиторов из Украины, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

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"Концепция фестиваля на протяжении всех 25 лет остается неизменной - представить современную украинскую музыку в контексте мировой. Ежегодно программа широко представляет различные генерации украинских композиторов, а специальные акценты сделаны на музыке стран Восточной Европы и классике ХХ в. Крайне важно, что каждый год на фестивале публике представляют десяток мировых и украинских премьер. Особенностью каждого фестиваля является представление творческих портретов художников, которых приглашают во Львов ", - отметил генеральный директор Львовской национальной филармонии Владимир Сивохип.

Фестивальные события будут проходить в помещении Львовской национальной филармонии, Зеркальном зале Львовской национальной оперы и Органном зале.

Азербайджанский писатель и журналист Ельчин Сафарли на львовском Book Forum представил новую книгу "Дом, в котором горит свет", переведенную на украинский язык. Известный бестселлерами "Сладкая соль Босфора", "Мне тебя обещали" и другими. В книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

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