Пройдет крупнейший женский фестиваль "Анима"

За период существования фестиваль собрал 10 тыс. женщин.

9 и 10 ноября во Львове пройдет Всеукраинский женский фестиваль "Анима" - осень 2019.

Седьмой год подряд, организаторы традиционно творят успешный интеллектуальный и познавательный проект для современных женщин, которые хотят развиваться и совершенствоваться, стремятся личностно расти, а также находят ключ к такому многогранному женскому счастью, которое сочетает в себе все сферы жизни .

Многосекторная площадка фестиваля объединит популярных, компетентных и опытных тренеров, интересных спикеров и известных личностей. Они поделятся своим успешным опытом.

Для организаторов Натальи Кинчий и Елены Смешко, фестиваль - это событие, которое делает невероятные превращения с каждым участником.

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"Получая захватывающие отзывы и благодарности от наших посетителей, мы рады, что фестиваль Анима, помогает женщинам изменить свою жизнь к лучшему, посмотреть по-другому на различные жизненные ситуации, а для кого-то становится толчком к новым свершениям ", - рассказывают организаторы.

В течение двух дней, в четырех залах состоятся мастер-классы, тренинги, воркшопы, дискуссии, встречи и презентации на темы взаимоотношений, интимных вопросов, успеха и карьеры, красоты и здоровья, образа жизни, а также трансформационно-развивающие игры.

На фестивале будет действовать выставка-ярмарка с изделиями ручной работы, средства для красоты, роспись хной (Мхенди).

Для мам с детьми в помощь в течение двух дней будет действовать "Детское пространство" от партнеров. Анонимно будет работать "Психологическая Порадня" для тех кто почувствует желание пообщаться с психологом.

5 ноября группа "Troye Zillia" в сопровождении фолкового оркестра, представит в Львовской национальной филармонии альбом "ENDORФИNY". Группа будет выполнять новый альбом, который посвящен теме любви и ее различным стадиям в жизни людей, которые воспеты в украинском фольклоре: от симпатии к любви, страсти и разлуки, верности и ревности.