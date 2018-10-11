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четверг, 11 октября 2018 18:34

Прохожим пришлось извлекать из салона водителя, который врезался в электроопору
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Фото: Gazeta.ua.

В Полтаве на перекрестке улицы Европейская и Кагамлыка произошло ДТП.

Об этом Gazeta.ua сообщили свидетели события.

Водитель автомобиля SKODA въехал в электроопору. Прохожие помогли вытащить водителя из салона.

Он был в нетрезвом состоянии, по словам свидетелей.

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В автомобиле поврежден передний сторону со стороны водителя.

На Полтавщине на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина маршрутка врезалась в молоковоз. Одна пассажирка погибла, еще 6 были травмированы.

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