Прохожим пришлось извлекать из салона водителя, который врезался в электроопору

В Полтаве на перекрестке улицы Европейская и Кагамлыка произошло ДТП.
Об этом Gazeta.ua сообщили свидетели события.
Водитель автомобиля SKODA въехал в электроопору. Прохожие помогли вытащить водителя из салона.
Он был в нетрезвом состоянии, по словам свидетелей.
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В автомобиле поврежден передний сторону со стороны водителя.
На Полтавщине на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина маршрутка врезалась в молоковоз. Одна пассажирка погибла, еще 6 были травмированы.
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