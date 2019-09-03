Правила парковки ужесточили

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1089
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1638
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5958
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5787
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28467
Фото
Все фото
4
11
5
8
5
Двое друзей погибли на трассе
Двое друзей погибли на трассе
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
Показали сказочные пейзажи с крыши многоэтажек
&quot;Фрукты дешевле, чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала, как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле, чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала, как худеть экономно и без вреда для здоровья
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардейцев с войны
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардейцев с войны
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28467
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6606
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 792
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 04:14

Правила парковки ужесточили

  Комментировать
Правила парковки ужесточили
myvin В Виннице правила парковки ужесточили

В Виннице в ближайшие три года улучшат парковки машин. Этим хотят уменьшить пробки и хаос на дорогах.

"В городах Европы количество паркомест - 16-17% от общей численности населения. В Виннице населения составляет более 370 тысяч жителей, а значит должно быть 62 900 машиномест. А сколько их по факту сейчас, покажет подсчет, который уже начали", - отметил директор департамента транспорта, энергетики и связи Михаил Варламов.

В местах, где стоянка запрещена, установят ограничительные столбики. Сами парковки модернизируют.

Также при горсовете уже создали отдел инспекторов по парковке. С ноября работники подразделения начнут контролировать нарушение ПДД в части остановки, стоянки и парковки.

Инспекторы по парковке могут налагать штрафы за несоблюдение правил остановки или стоянки от 255 до 1360 грн. А также временно задерживать транспорт в нарушителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парковки будут продавать на ProZorro

15 августа бывший председатель Львовской области и нардепа от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку оштрафували.

Синютка припарковал свое авто в зоне знака "Остановка и стоянка запрещена". К нему подъехали велопатрульни и выписали штраф. Олег Синютка без споров заплатил 255 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правила парковки ужесточили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 187437
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 62455
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 37730
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 22437
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 18666
Винница
Двое мужчин попали в топ лучших учителей мира
Двое мужчин попали в топ лучших учителей мира Просмотров: 342
Неожиданно раскопали подземные ходы монахов
Неожиданно раскопали подземные ходы монахов
 Просмотров: 972
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
 Просмотров: 1989
Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма
Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма 1 Просмотров: 12780
Двое друзей погибли на трассе
Двое друзей погибли на трассе
4
 Просмотров: 7570
Больше всего комментируют
13
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 813
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua