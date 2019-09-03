myvin В Виннице правила парковки ужесточили

В Виннице в ближайшие три года улучшат парковки машин. Этим хотят уменьшить пробки и хаос на дорогах.

"В городах Европы количество паркомест - 16-17% от общей численности населения. В Виннице населения составляет более 370 тысяч жителей, а значит должно быть 62 900 машиномест. А сколько их по факту сейчас, покажет подсчет, который уже начали", - отметил директор департамента транспорта, энергетики и связи Михаил Варламов.

В местах, где стоянка запрещена, установят ограничительные столбики. Сами парковки модернизируют.

Также при горсовете уже создали отдел инспекторов по парковке. С ноября работники подразделения начнут контролировать нарушение ПДД в части остановки, стоянки и парковки.

Инспекторы по парковке могут налагать штрафы за несоблюдение правил остановки или стоянки от 255 до 1360 грн. А также временно задерживать транспорт в нарушителей.

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15 августа бывший председатель Львовской области и нардепа от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку оштрафували. Синютка припарковал свое авто в зоне знака "Остановка и стоянка запрещена". К нему подъехали велопатрульни и выписали штраф. Олег Синютка без споров заплатил 255 грн.