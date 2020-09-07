Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать

Пятые сутки в селе Макуховка под Полтавой спасатели тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов.

За это время удалось потушить две трети площади возгорания, сообщили Gazeta.ua в пресс-службе ГУ ДСНС в Полтавской области.

Фото: pl.dsns.gov.ua

По состоянию на утро понедельника 7 сентября бойцы спасательно-пожарной службы справились с пламенем на 1,4 га. Осталось погасить 0,8 га пожара.

В течение дня мусор на месте пожара перемешивают бульдозером и проливают водой на глубину. Таким образом огню не дают остаться внутри мусорных залежей.

"Были прогары глубиной до 1 метра. Поэтому разрывают бульдозером и проливают водой", - рассказал пресс-секретарь Полтавского областного управления ДСНС Виталий Шкаревский.

Из-за опасности обвала мусора запрещено работать непосредственно на территории свалки в темное время суток. Поэтому тушение пожара проводят только днем. Ночью пожарные концентрируют внимание на том, чтобы не дать пламени снова распространиться.

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Участие в ликвидации пожара принимали 17 единиц техники и 65 человек личного состава. Сейчас количество расчетов сократили: работают 14 единиц техники и 46 бойцов ДСНС. С помощью насосных станций воду берут в реке неподалеку.

Работу спасателям осложняют погодные условия. На Полтавщине держится сухая и жаркая погода с температурой в тени +29°С, ветер 5-10 м/с. В области объявили высокий уровень пожарной опасности.

С начала нынешнего года это 11-й самый масштабный пожар на полтавском городском полигоне твердых бытовых отходов.

Сообщение о пожаре на свалке в селе Макуховка Полтавского района поступило в Службу спасения"101" в четверг 3 сентября, в 15:15. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Разгорелось на площади 2,2 га. Практически сразу пламя перекинулось на открытую территорию - возникла опасность лесного пожара, огонь угрожал домам местных жителей.