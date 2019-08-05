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вторник, 06 августа 2019 04:25

Появилась необычная карта вакансий для людей с инвалидностью

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Винницкий областной центр занятости с 1 августа запустил интерактивную карту вакансий для лиц с инвалидностью. На ней уже сейчас можно найти информацию о должности, задачи, обязанности и заработную плату. Также можно получить контакты рекрутера при посредничестве центра занятости.

На карте есть около 33 места для работы лиц с инвалидностью в Виннице и одно – в Юрковке, Тульчинского района. Большинство вакансий предлагает заработную плату до 5000 гривен.

Минимальная оплата труда - 2500 гривен, максимальная – 12 тыс грн.

Посмотреть все вакансии можно ЗДЕСЬ.

  Интерактивная карта с вакансиями для людей с инвалидностью.
Интерактивная карта с вакансиями для людей с инвалидностью.

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Компания Apple показала новый пакет эмодзи, которые появятся осенью для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Новинками стали смайлики, показывающие изъяны со здоровьем у людей: отсутствие слуха, зрения или передвижения на коляске. Добавили и собаку-поводыря.

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