Построенная школа в элитном районе города станет "девятилеткой"

vn.depo Винница: школа в элитном районе города станет "девятилеткой"

В Виннице новую школу в элитном жилом квартале микрорайона "Подолье" планируют сделать гимназией. В ней дети будут учиться до девятого класса.

Для учебного заведения уже выбрали порядковый номер - 24. пишет vezha.

"Чтобы определить, какую степень должна получить школа на Подолье, департаментом образования был проведен мониторинг детей, проживающих в микрорайоне Подолье и на прилегающих улицах. Выяснилось, что детей в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих в указанном микрорайоне более 1500. Напоминаю, проектная мощность новой школы - 1200 детей. Поэтому было принято решение о создании именно гимназии (школы I-III ступеней", - объясняет директор Департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Новый Закон Украины "Об образовании", принятый в 2017 году, предусматривает создание гимназий (1-9 классов) и отдельно лицеев (10-12 классы). Это связано с тем, что ученики старших классов должны получать профильное образование. Это связано с тем, что ученики старших классов должны получать профильное образование, отметила Яценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обучение в частных детсадах компенсирует мэрия

Специализация в школе пока не запланирована. Это будет принято будущим педагогическим советом гимназии.

Учебное заведение планируют открыть для учеников уже в сентябре 2020 года.

"В школе планируют создать одну смену. Пока детей не набирают. Регистрация и устав дают возможность объявить конкурс на замещение должности директора", - сказала Gazeta.ua Оксана Яценко.

В этом году снова оценили уровень конкуренции и академические успехи выпускников школ. Если говорить в целом о школы Винницы, то по результатам ВНО и олимпиад наиболее предпочтительны школа №1 и №7.