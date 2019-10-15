После смертельной аварии предлагают перекрасить пешеходный переход

vn.depoЖители Винницы просят перекрасить пешеходный переход

В Виннице пешеходный переход, выложенный красной тротуарной плиткой, предлагают перекрасить в более яркий цвет.

Соответствующую петицию создал винничанин Владимир Острожнюк.

"Призываю местные власти, если они забоятся о своих жителях, зебру на улице Соборная покрасить белым цветом, так как существующая зебра малозаметная, что создает риск для пешеходов быть не замеченным", - написал мужчина.

Это нужно сделать срочно, потому что там часто происходят аварийные ситуации и последняя была роковой! Или вообще надо установить там светофор с таким потоком людей", - отметил винничанин.

В Виннице 10 октября водитель микроавтобуса сбил 34-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Соборная напротив городского совета. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимацию. Впрочем, ее не спасли.

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В Виннице второй раз за неделю произошла авария в центре городе. На этот раз рядом с пешеходным переходом возле ТЦ "СкайПарк" водитель троллейбуса сбил мужчину. Происшествие случилось около 13:45 в Киеве на улице Соборной с участием троллейбуса №5. По информации прохожих, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.