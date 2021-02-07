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воскресенье, 07 февраля 2021 10:52

Поплыли гробы с мертвецами: кладбище превратилось в болото

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Поплыли гробы с мертвецами: кладбище превратилось в болото
Снегопады и дожди вызвали подтопления кладбища. Фото: podiji.ko.net.ua

В городе Мукачево Закарпатской области затопило кладбище. Практически сплошное болото даже и часть кладбища, где еще продают места.

Об этом сообщил местный телеканал "М-Студио".

В Мукачевском микрорайоне "Паланок" затопило кладбище. В воде оказались именно свежие могилы.

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"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом - в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", - сказала пресс-секретарь Наталья Батыр.

На подтоплено кладбище выехали спасатели, которые должны дать оценку ситуации и попытаются откачать воду.

На Закарпатье и дальше готовятся к подтоплению за сильных дождей и снегопадов.

7 февраля в Украине будет по-настоящему зимняя погода. Морозы и осадки усилятся.

В двух областях - Черниговской и Сумской - ночная температура ожидается ниже -20 градусов. При этом сильный снег прогнозируется в ряде регионов.

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