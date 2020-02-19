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среда, 19 февраля 2020 19:10

"Ползунки и распашонки оказались малы. Помог бэби-бокс"- женщина рассказала подробности рождения 5-килограммовой дочери
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Автор: фото предоставлено Ольгой Карелиной
  Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки
Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки

В Житомире готовят к выписке в ближайшие дни 38-летнюю Ольгу Карелину. 10 февраля родила девочку весом 5 кг 260 граммов в Житомирском областном перинатальном центре. Рост младенца 60 см. Назвали девочку Екатериной.

"Ого-о-о!". Это была фраза дня, когда все звонили нам после рождения дочери. Только потом спрашивали как младенец, как я себя чувствую", - рассказывает Gazeta.ua Ольга Карелина.

Женщина рожала сама. Кесарево сечение даже не рассматривали.

"Надеялась, что роды произойдут в воскресенье, 9 февраля. Старшие дети появлялись на свет именно в этот день. До сих пор вспоминаю, как накормила рыбок, полила вазоны и поехала рожать спокойно без суеты. Даже капли тревоги не было. Правда, без волнений не обошлось", - вспоминает Ольга.

Автор: фото предоставлено Ольгой Карелиной
  Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки
Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки

Очень поддержал муж. Он присутствовал на родах, как и на предыдущих, говорит женщина.

Супруги до рождения не знали, кто у них родится - мальчик или девочка.

"Имела предчувствие, что будет девочка. Но на УЗИ нам не говорили. Это для нас был сюрприз, - смеется Ольга. - Мы даже ничего не покупали. Мужчина с мамой сказали об этом не беспокоиться. Все сделают сами. Только одежду в роддом купили. По размеру некоторые ползунки и распашонки оказались малы. Помог бэби-бокс, который выдают после рождения младенцам. Это очень большая помощь для детей. Видимо те, кто формирует перечень вещей в этот бокс, рассчитали, чтобы одежда подходила по росту на первые месяцы жизни".

Автор: фото предоставлено Ольгой Карелиной
  Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки
Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки

Супруги уже воспитывают двоих детей 18-летнюю Анастасию и 10-летнего Дмитрия. Разница между всеми родами 10 лет.

"Оба старших детей родились с нормальным весом, почти на два килограмма меньше. На УЗИ не показывало, что Катя родится большой. Лишь на третьем узи-обследовании заметили, что плод большой. Думали, ну максимум ее вес достигал бы 4 килограмма. Уже при рождении удивились все. Врачи Екатерину назвали "великой", - говорит Ольга. - Я начала думать, почему у нее вес больше, чем у других детей. За время беременности я практически в весе не набрала. Ела немного. Скорее всего сыграла роль генетика. В нашей семье рождались дети с большим весом. Вот мой родной брат Евгений родился под 5 килограммов".

Автор: фото предоставлено Ольгой Карелиной
  Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки
Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки

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Ольгу Карелину не спешите отпускать домой. Наблюдают за младенцем.

"Маму с девочкой еще не отпускаем домой. Пусть лучше побудут под наблюдением. Ребенок потихоньку адаптируется. Должен восстановить вес, который имел при рождении. Немного ее потерял, - говорит заведующая отделением постинтенсивного выхаживания новорожденных недоношенных детей Майя Смоляр. Имеет 25 лет стажа. - Один из главных факторов рождения большого ребенка является генетика, когда в семье из поколения в поколение рождаются большие дети".

Автор: фото предоставлено Ольгой Карелиной
  Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки
Ольга Карелина рассказала трогательные подробности рождения 5-килограммовой девочки

На Житомирщине в многодетной семье родилась шестая девочка. Всего в семье тринадцать детей.

Новорожденную девочку назвали Марией. Родилась она 12 декабря.

Ребенок родился у супругов Богдана и Анны Бодомер. Анна уже имеет звание "мать-героиня".

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