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четверг, 31 октября 2019 04:15

Половина разбитых велосипедов - чем завершился прокатный сезон

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31 октября в 10:00 заканчивается прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike". За прошлый сезон горожане чуть ли не ежедневно фиксировали новые случаи порчи имущества.

"Осень полноценно вступает в свои права... Дожди, туманы, снижение температуры... Поэтому 31 октября Nextbike_Vinnytsia закрывает сезон 2019. Велосипеды едут на плановое ТО и зимний отдых", - говорят администраторы "Nextbike".

Автор: Ирина Кальченко
  Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"
Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

Последняя возможность воспользоваться временным транспортом – до 10:00 часов 31 октября. После этого начнется консервация станций.

Автор: Ирина Кальченко
  Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"
Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

"В течение полугода брал велосипеды на прокат. За полгода потратил 300 гривен. Кататься было не очень удобно. Многие велосипеды поломаны. Однажды ехал и прямо на велодорожке слетела цепка. Позвонил в сервис. За этот случай вернули деньги", - говорит винничанин Вадим Щегловский.

Автор: Ирина Кальченко
  Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"
Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

В следующем году сервис заработает в марте-апреле.

"Ни разу не брал велосипед на прокат. Дешевле купить собственный. Выгода лишь в том, что такой велосипед можно припарковать где хочешь, а за своим надо смотреть, чтобы не украли", - говорит Кирилл Гришко.

Автор: Ирина Кальченко
  Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"
Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

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Год назад в Виннице открыли сеть велопроката nextbike. Аренда велосипедов доступна через телефон 24/7. По городу установлено 15 станций проката, на которых 120 велосипедов.

Nextbike — немецкая компания, которая разрабатывает и руководит общественными системами проката велосипедов. Компания основана в Лейпциге 2004-го.

В первый сезон велопроката 2018-го в Виннице услугой воспользовались 4,3 тыс. человек, а в целом велосипеды арендовались свыше 8 тыс. раз.

Самыми популярными маршрутами стали Келецкая/Космонавтов – Европейская площадь, парк Дружбы Народов, улица Келецкая – улица Стрелковая. Наиболее популярным стал велосипед под номером 78464, на котором осуществили 148 выездов 2018-го.

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