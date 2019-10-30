Половина разбитых велосипедов - чем завершился прокатный сезон

31 октября в 10:00 заканчивается прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike". За прошлый сезон горожане чуть ли не ежедневно фиксировали новые случаи порчи имущества.

"Осень полноценно вступает в свои права... Дожди, туманы, снижение температуры... Поэтому 31 октября Nextbike_Vinnytsia закрывает сезон 2019. Велосипеды едут на плановое ТО и зимний отдых", - говорят администраторы "Nextbike".

Автор: Ирина Кальченко Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

Последняя возможность воспользоваться временным транспортом – до 10:00 часов 31 октября. После этого начнется консервация станций.

Автор: Ирина Кальченко Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

"В течение полугода брал велосипеды на прокат. За полгода потратил 300 гривен. Кататься было не очень удобно. Многие велосипеды поломаны. Однажды ехал и прямо на велодорожке слетела цепка. Позвонил в сервис. За этот случай вернули деньги", - говорит винничанин Вадим Щегловский.

Автор: Ирина Кальченко Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

В следующем году сервис заработает в марте-апреле.

"Ни разу не брал велосипед на прокат. Дешевле купить собственный. Выгода лишь в том, что такой велосипед можно припарковать где хочешь, а за своим надо смотреть, чтобы не украли", - говорит Кирилл Гришко.

Автор: Ирина Кальченко Завершился прокатный сезон велосипедов сервиса "Nextbike"

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Год назад в Виннице открыли сеть велопроката nextbike. Аренда велосипедов доступна через телефон 24/7. По городу установлено 15 станций проката, на которых 120 велосипедов. Nextbike — немецкая компания, которая разрабатывает и руководит общественными системами проката велосипедов. Компания основана в Лейпциге 2004-го. В первый сезон велопроката 2018-го в Виннице услугой воспользовались 4,3 тыс. человек, а в целом велосипеды арендовались свыше 8 тыс. раз. Самыми популярными маршрутами стали Келецкая/Космонавтов – Европейская площадь, парк Дружбы Народов, улица Келецкая – улица Стрелковая. Наиболее популярным стал велосипед под номером 78464, на котором осуществили 148 выездов 2018-го.